Воєнний стан обмежує права та свободи: Свириденко відповіла у ВР про бодікамери ТЦК

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Верховній Раді відповіла на запитання народного депутата щодо роботи працівників ТЦК. За словами парламентаря, вони можуть перекривати вулиці без документів на руках, не завжди мають камери та продовжують працювати в балаклавах.

Під час засідання Верховної Ради народний депутат звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко із запитанням про дії представників ТЦК.

"Чи мають право перекривати вулиці без відповідних рішень? На руках їх немає у ТЦКшників. І друге — чи знаєте ви, що сьогодні ТЦК не забезпечені камерами? Ну і трете, на додачу — вони продовжують ходити в балаклавах", — запитав нардеп у Свириденко.

Свириденко у відповіді нагадала, що країна живе в умовах воєнного стану. За її словами, такий правовий режим іноді передбачає обмеження прав і свобод громадян, зокрема в контексті заходів, пов’язаних із мобілізацією та безпекою.

"Дякую за запитання. Просто хочу нагадати, що військовий стан вимагає іноді обмеження прав і свобод. Відносно ТЦК: не всі, дійсно ТЦК забезпечені камерами", — відповіла Свириденко.

