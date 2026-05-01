В Украине потеплеет до +22 градусов: синоптик рассказала, какими будут первые майские выходные

В Украине в начале мая ожидается постепенное потепление, которое охватит большинство регионов уже в первые выходные месяца. Синоптики прогнозируют преимущественно сухую и солнечную погоду, поэтому условия будут благоприятными для отдыха на свежем воздухе.

Как сообщает на своей странице в Telegram Наталка Диденко, первые майские выходные принесут в Украину изменение температурного режима и более комфортную погоду.

В субботу 2 мая воздух прогреется до +9...+13 градусов, а на западе страны будет теплее, там ожидается +12...+16 градусов. Уже на следующий день станет еще теплее и днем температура поднимется до +12...+17 градусов, тогда как в западных областях возможны показатели до +22 градусов.

Прогноз погоды в Украине 2-3 мая Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погоду будет формировать антициклон, который обеспечит преимущественно ясное небо и отсутствие осадков в большинстве регионов. Только в субботу местами могут пройти кратковременные дожди, в частности в Черновицкой области, а также на Херсонщине и в Крыму. Ветер при этом не ожидается сильным.

Погода в Киеве 2-3 мая — что прогнозируют синоптики

В Киеве выходные также будут довольно комфортными. В субботу температура будет держаться на уровне +12...+13 градусов, а в воскресенье повысится до +16...+18 градусов. Осадков в столице не прогнозируют, поэтому погода будет способствовать прогулкам и отдыху в парках и ботанических садах.

"Будете на природе, прихватите кульки для мусора большие, чтобы не забивать бутылками, мусором, бумажками роскошные весенние цветы и терапевтическую нежную травку", — написала специалист.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Украине станет еще теплее и температура воздуха может подняться до +24 градусов. В то же время ближе к следующим выходным ожидается небольшое снижение температурных показателей.

"На неделе в Украине еще потеплеет, до +17+24 градусов, но на следующих выходных температура воздуха снова несколько снизится. А пока готовьте сачки для бабочек — все на природу", — добавила она.

Ранее представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что в начале мая погода в Украине будет оставаться в целом спокойной, без опасных погодных явлений. В то же время в части регионов еще возможны ночные заморозки, преимущественно на почве, хотя в воздухе они постепенно будут исчезать. По ее словам, со 2-3 мая ожидается постепенное потепление, однако на востоке страны еще будут удерживаться более прохладные температуры, а местами возможны кратковременные дожди.

Стоит отметить, что только 28 апреля в Киеве наблюдался снег. Синоптики также предупредили, что в ночь на 29 и 30 апреля в городе ожидаются заморозки в воздухе до 0...-2 градусов.