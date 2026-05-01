В Україні потепліє до +22 градусів: синоптикиня розповіла, якими будуть перші травневі вихідні

В Україні на початку травня очікується поступове потепління, яке охопить більшість регіонів уже в перші вихідні місяця. Синоптики прогнозують переважно суху та сонячну погоду, тож умови будуть сприятливими для відпочинку на свіжому повітрі.

Як повідомляє на своїй сторінці в Telegram Наталка Діденко, перші травневі вихідні принесуть в Україну зміну температурного режиму та більш комфортну погоду.

У суботу 2 травня повітря прогріється до +9…+13 градусів, а на заході країни буде тепліше, там очікується +12…+16 градусів. Уже наступного дня стане ще тепліше і вдень температура підніметься до +12…+17 градусів, тоді як у західних областях можливі показники до +22 градусів.

Прогноз погоди в Україні 2-3 травня Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погоду формуватиме антициклон, який забезпечить переважно ясне небо і відсутність опадів у більшості регіонів. Лише у суботу місцями можуть пройти короткочасні дощі, зокрема в Чернівецькій області, а також на Херсонщині та в Криму. Вітер при цьому не очікується сильним.

Погода у Києві 2-3 травня — що прогнозують синоптики

У Києві вихідні також будуть доволі комфортними. У суботу температура триматиметься на рівні +12…+13 градусів, а в неділю підвищиться до +16…+18 градусів. Опадів у столиці не прогнозують, тож погода сприятиме прогулянкам і відпочинку в парках та ботанічних садах.

"Будете на природі, прихопіть кульки для сміття великі, щоб не забивати пляшками, сміттям, папірцями розкішні весняні квіти і терапевтичну ніжну травичку", — написала фахівчиня.

За прогнозами синоптиків, на наступному тижні в Україні стане ще тепліше і температура повітря може піднятися до +24 градусів. Водночас ближче до наступних вихідних очікується невелике зниження температурних показників.

"На тижні в Україні ще потеплішає, до +17+24 градусів, але наступними вихідними температура повітря знову дещо знизиться. А поки що готуйте сачки для метеликів — усі на природу", — додала вона.

Раніше представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що на початку травня погода в Україні залишатиметься загалом спокійною, без небезпечних погодних явищ. Водночас у частині регіонів ще можливі нічні заморозки, переважно на ґрунті, хоча в повітрі вони поступово зникатимуть. За її словами, з 2–3 травня очікується поступове потепління, однак на сході країни ще утримуватимуться більш прохолодні температури, а місцями можливі короткочасні дощі.

Варто зазначити, що лише 28 квітня в Києві спостерігався сніг. Синоптики також попередили, що в ніч на 29 та 30 квітня в місті очікуються заморозки в повітрі до 0…–2 градусів.