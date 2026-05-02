Постепенное потепление до +27: синоптик рассказал, какой будет погода на следующей неделе в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич указывает, что на следующей неделе на всей территории Украины резко поднимется столбик термометра. Уже к 10 мая, по ожиданиям метеорологов, температура вырастет до показателя в +27 градусов.

Специалист указывает, что расчеты прогноза метеорологических условий показывают, что начало мая отметится повышением температуры воздуха. Об этом пишет издание Telegraf.

"Если 1-2 мая ночью еще возможны местами заморозки до 0...-3 °С, то уже к концу первой декады ночью потеплеет до +7...+13 °С, а дневная температура в среднем вырастет от +11...+17 в начале месяца до +22...+27 ближе к 8 — 10 мая", — прогнозирует Кибальчич.

Синоптик указывает, что в течение мая в Украине будет значительный перенос воздушных масс с запада и юго-запада Европы. Это будет способствовать тому, что в большинстве регионов теплая погода будет сопровождаться дождями, которые чаще будут выпадать на левобережье страны.

"Местами будут наблюдаться ливни с мелким градом и порывистый ветер. Температурный фон в этот период ожидается близким к норме без резких колебаний и рекордных значений", — говорит господин Кибальчич.

По ожиданиям экспертов, вторая декада мая будет "грозовой" с дождями, тогда как третья — станет фактическим прологом к маю. По расчетам специалистов, конец мая фактически будет означать приход атмосферного лета не территорию Украины.

