Поступове потепління до +27: синоптик розповів, якою буде погода наступного тижня в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич вказує, що наступного тижня на всіх теренах України різко підійметься стовпчик термометра. Вже до 10 травня, за очікування метеорологів, температура зросте до показника в +27 градусів.

Фахівець вказує, що розрахунки прогнозу метеорологічних умов показують, що початок травня відзначиться підвищенням температури повітря. Про це пише видання Telegraf.

"Якщо 1–2 травня вночі ще можливі місцями заморозки до 0…-3 °С, то вже під кінець першої декади вночі потеплішає до +7…+13 °С, а денна температура в середньому виросте від +11…+17 на початку місяця до +22…+27 ближче до 8 – 10 травня", — прогнозує Кібальчич.

Синоптик вказує, що протягом травня в Україні буде значне перенесення повітряних мас із заходу та південного заходу Європи. Це сприятиме тому, що в більшості регіонів тепла погода супроводжуватиметься дощами, які частіше випадатимуть на лівобережжі країни.

"Місцями спостерігатимуться зливи з дрібним градом та поривчастий вітер. Температурний фон у цей період очікується близьким до норми без різких коливань та рекордних значень", — каже пан Кібальчич.

За очікуваннями експертів, друга декада травня буде "грозовою" з дощами, тоді як третя — стане фактичним прологом до травня. За розрахунками фахівців, кінець травня фактично означатиме прихід атмосферного літа не територію України.

