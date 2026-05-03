В Черкассах произошел взрыв в жилом доме: есть погибшие, что известно

Вечером 2 мая в Черкассах прогремел взрыв в жилом доме. В результате инцидента известно о погибших.

Взрыв произошел в двухэтажном здании на улице Защитников Украины. Об этом вечером 2 мая сообщили в Telegram-канале полиции Черкасской области.

Сообщение о взрыве поступило в правоохранительные органы около 20:40 часов в субботу. На место отправили экспертов-криминалистов, взрывотехников и следственно-оперативную группу, которые продолжают работать на месте инцидента, говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 2 человека.

На момент публикации полицейские выясняют вопрос о предоставлении правовой квалификации указанного события. Правоохранители устанавливают подробности и обстоятельства взрыва в жилом доме.

Відео дня

Причины и другие обстоятельства взрыва в Черкассах на момент публикации выясняются.

Напомним, вечером 2 мая во Львове сообщили о стрельбе: впоследствии СМИ сообщили, произошли ли выстрелы на самом деле.

Также 29 мая в Харькове взорвался автомобиль: пострадал прохожий, в Нацполиции рассказали подробности инцидента.