Во Львове сообщили о стрельбе: что произошло на самом деле, — СМИ

Вечером 2 мая во Львове сообщили о звуках стрельбы посреди улицы: очевидцы утверждали, что было слышно не менее 6 выстрелов. Полиция прибыла на месте инцидента.

Информация о стрельбе после проверки правоохранителей не подтвердилась. Об этом сообщил депутат Игорь Зинкевич.

"Сообщение о стрельбе возле ТЦ "Сильпо" в Рясне-1 Львов — не подтвердились! По прибытии правоохранителей на место происшествия информация об использовании огнестрельного оружия не нашла подтверждения", — говорится в сообщении.

Депутат отметил, что правоохранители допросили местных жителей, возможных свидетелей и охрану магазина, однако они не подтвердили факт стрельбы во Львове.

"Ситуация спокойная, общественный порядок не нарушен. Пострадавших и повреждений имущества не зафиксировано", — отметил Зинкевич.

Об этом также сообщило издание "Суспільне", добавив, что на месте работали полицейские.

Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Алина Подрейко отметила, что правоохранители работают на месте происшествия.

"Сотрудники полиции провели детальный опрос местных жителей, прохожих и работников охраны магазина. Никто из опрошенных не подтвердил факт стрельбы", — говорится в сообщении СМИ.

В то же время источники "Новости Live" в правоохранительных органах сообщили, что злоумышленника задержала полиция. В полиции не уточнили информацию о якобы задержании стрелка позже.

Стоит отметить, что перед этим львовские каналы писали о звуках стрельбы во Львове. Отмечалось, что прозвучало не менее 6 выстрелов неподалеку от остановки общественного транспорта. Очевидцы утверждали, что неизвестный в плаще с оружием в руках двигался в направлении остановки.

Другая информация об инциденте пока устанавливается.

Напомним, 2 мая полиция Днепропетровщины сообщила о стрельбе и похищении человека в области: сообщалось, что в деле фигурируют бойцы "Волков Да Винчи".

Также 30 апреля в Ровенской области задержали мужчину, который устроил стрельбу по ТЦК и полицейскому.