Во Львове сообщили о стрельбе: что произошло на самом деле, — СМИ
Вечером 2 мая во Львове сообщили о звуках стрельбы посреди улицы: очевидцы утверждали, что было слышно не менее 6 выстрелов. Полиция прибыла на месте инцидента.
Информация о стрельбе после проверки правоохранителей не подтвердилась. Об этом сообщил депутат Игорь Зинкевич.
"Сообщение о стрельбе возле ТЦ "Сильпо" в Рясне-1 Львов — не подтвердились! По прибытии правоохранителей на место происшествия информация об использовании огнестрельного оружия не нашла подтверждения", — говорится в сообщении.
Депутат отметил, что правоохранители допросили местных жителей, возможных свидетелей и охрану магазина, однако они не подтвердили факт стрельбы во Львове.
"Ситуация спокойная, общественный порядок не нарушен. Пострадавших и повреждений имущества не зафиксировано", — отметил Зинкевич.
Об этом также сообщило издание "Суспільне", добавив, что на месте работали полицейские.
Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Алина Подрейко отметила, что правоохранители работают на месте происшествия.
"Сотрудники полиции провели детальный опрос местных жителей, прохожих и работников охраны магазина. Никто из опрошенных не подтвердил факт стрельбы", — говорится в сообщении СМИ.
В то же время источники "Новости Live" в правоохранительных органах сообщили, что злоумышленника задержала полиция. В полиции не уточнили информацию о якобы задержании стрелка позже.
Стоит отметить, что перед этим львовские каналы писали о звуках стрельбы во Львове. Отмечалось, что прозвучало не менее 6 выстрелов неподалеку от остановки общественного транспорта. Очевидцы утверждали, что неизвестный в плаще с оружием в руках двигался в направлении остановки.
Другая информация об инциденте пока устанавливается.
