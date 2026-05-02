Стрельба и похищение человека в Днепропетровской области: в деле фигурируют бойцы "Волков Да Винчи"

Полиция Днепропетровской области расследует стрельбу и похищение человека в городе Шахтерское Синельниковского района, к которому, по официальному заявлению батальона, причастны военнослужащие "Волков Да Винчи". В подразделении подтвердили участие своих бойцов в конфликте, а также заявили о внутреннем расследовании и сотрудничестве с правоохранителями.

Как говорится в сообщении полиции Днепропетровской области, инцидент произошел 1 мая около 23:40 возле одного из магазинов в городе Шахтерское. По предварительной информации, трое мужчин приехали на автомобиле к торговому заведению и пытались попасть внутрь, где находились охранница и ее знакомый. Между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку.

После этого, по данным следствия, нападавшие силой посадили 20-летнего мужчину в автомобиль и открыли огонь из автоматического оружия в сторону магазина. В частности, во время стрельбы неизвестные повредили фасад здания. Более того, на месте происшествия впоследствии возник пожар, а сами злоумышленники после нападения исчезли. Впоследствии правоохранители установили местонахождение похищенного — его обнаружили без сознания и госпитализировали.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовные производства по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания всех причастных лиц, а также следственные действия, направленные на выяснение полной картины происшествия.

Реакция батальона "Волки Да Винчи" на стрельбу в Шахтерском

Впоследствии на официальной странице в Facebook отдельного батальона "Волки Да Винчи" появилось заявление, в котором подтверждается причастность их военнослужащих к инциденту. В подразделении назвали произошедшее недопустимым, а также отметили, что такое поведение противоречит ценностям батальона и образу украинского военного, и выразили сожаление из-за того, что это произошло.

В "Волках Да Винчи" отметили, что уже проводят внутреннее расследование и полностью сотрудничают с правоохранительными органами. Там подчеркнули, что все причастные военнослужащие понесут ответственность, независимо от боевого опыта или предыдущих заслуг.

"Для нас громада Шахтерского является особенной. Это город, который живет рядом с войной, поддерживает военных и ежедневно ощущает последствия фронта. Именно поэтому нам особенно больно, что этот инцидент произошел именно здесь. Мы уже проводим внутреннее расследование и полностью содействуем правоохранительным органам. Участники инцидента понесут соответствующее наказание", — говорится в сообщении.

В подразделении также заявили, что не перекладывают ответственность только на отдельных лиц, ведь репутация батальона формируется действиями каждого его бойца. Отдельно там сообщили о намерении привлечь военных к работам в пользу громады Шахтерского и предложили местным жителям определить, в какой именно помощи есть потребность — от благоустройства до социальных или ремонтных инициатив.

"Мы открыто опубликуем предложения и попросим общество определить, какие работы батальон должен выполнить. Мы не можем изменить то, что уже произошло. Но можем честно признать ошибку, сделать выводы и ответить перед обществом не словами, а действиями", — добавили в заметке батальона.

Напомним, что 2 мая в Киеве неподалеку ТРЦ "Республика" мужчина открыл стрельбу из-за того, что другой водитель начал менять полосу движения перед ним. Отмечается, что вероятно стрелок является военнослужащим.

Кроме того, 1 мая в столице Украины мужчина на авто сравнялся с женщиной с ребенком и выстрелил из пистолета четыре раза в их сторону. В тот же день, его задержала полиция.