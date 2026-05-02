Стрілянина та викрадення людини на Дніпропетровщині: у справі фігурують бійці "Вовків Да Вінчі"

Поліція Дніпропетровської області розслідує стрілянину та викрадення людини у місті Шахтарське Синельниківського району, до якого, за офіційною заявою батальйону, причетні військовослужбовці "Вовків Да Вінчі". У підрозділі підтвердили участь своїх бійців у конфлікті, а також заявили про внутрішнє розслідування та співпрацю з правоохоронцями.

Як йдеться у повідомленні поліції Дніпропетровської області, інцидент стався 1 травня близько 23:40 біля одного з магазинів у місті Шахтарське. За попередньою інформацією, троє чоловіків приїхали автомобілем до торговельного закладу та намагалися потрапити всередину, де перебували охоронниця та її знайомий. Між ними виник конфлікт, який швидко переріс у бійку.

Після цього, за даними слідства, нападники силоміць посадили 20-річного чоловіка до автомобіля та відкрили вогонь з автоматичної зброї у бік магазину. Зокрема, під час стрілянини невідомі пошкодили фасад будівлі. Ба більше на місці події згодом виникла пожежа, а самі зловмисники після нападу зникли. Згодом правоохоронці встановили місцезнаходження викраденого — його виявили непритомним та госпіталізували.

У місті Шахтарське Синельниківського району невідомі влаштували стрілянину та викрали людину Фото: Національна поліція

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання всіх причетних осіб, а також слідчі дії, спрямовані на з’ясування повної картини події.

Реакція батальйону "Вовки Да Вінчі" на стрілянину в Шахтарському

Згодом на офіційній сторінці у Facebook окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" з’явилася заява, у якій підтверджується причетність їхніх військовослужбовців до інциденту. У підрозділі назвали подію неприпустимою, а також наголосили, що така поведінка суперечить цінностям батальйону та образу українського військового, і висловили жаль через те, що це сталося.

У "Вовках Да Вінчі" зазначили, що вже проводять внутрішнє розслідування та повністю співпрацюють із правоохоронними органами. Там підкреслили, що всі причетні військовослужбовці понесуть відповідальність, незалежно від бойового досвіду чи попередніх заслуг.

"Для нас громада Шахтарського є особливою. Це місто, яке живе поруч із війною, підтримує військових і щодня відчуває наслідки фронту. Саме тому нам особливо боляче, що цей інцидент стався саме тут. Ми вже проводимо внутрішнє розслідування та повністю сприяємо правоохоронним органам. Учасники інциденту понесуть відповідне покарання", — йдеться в дописі.

У підрозділі також заявили, що не перекладають відповідальність лише на окремих осіб, адже репутація батальйону формується діями кожного його бійця. Окремо там повідомили про намір залучити військових до робіт на користь громади Шахтарського та запропонували місцевим мешканцям визначити, у якій саме допомозі є потреба — від благоустрою до соціальних чи ремонтних ініціатив.

"Ми відкрито опублікуємо пропозиції та попросимо громаду визначити, які роботи батальйон має виконати. Ми не можемо змінити те, що вже сталося. Але можемо чесно визнати помилку, зробити висновки та відповісти перед громадою не словами, а діями", — додали у дописі батальйону.

