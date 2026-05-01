Поліція затримала чоловіка, який стріляв у Києві: зброю в його автомобілі не виявили

Столична поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у Святошинському районі Києва вдень 1 травня. Внаслідок інциденту обійшлося без постраждалих.

Затриманим виявився 46-річний мешканець Київської області. Про затримання повідомила поліція Києва.

Слідчі кваліфікували подію як хуліганство, затриманому чоловікові загрожує до 7 років.

Вдень 1 травня до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів.

"Оперативники Святошинського управління поліції розшукали та затримали фігуранта у одному з селищ на Київщині. Ним виявився 46-річний мешканець Київської області. Під час обшуку його автомобіля зброї не виявлено", — зазначили в поліції.

Затриманий

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини.

Відео дня

Нагадаємо, що вдень 1 травня з'явилася інформація, що у Святошинському районі Києва чоловік на авто зрівнявся з жінкою з дитиною і вистрілив із пістолета чотири рази в їхній бік, після чого втік із місця події в бік метро "Житомирська" і залишив транспортний засіб.

Стрілянина у Голосіївському районі Києва 18 квітня — що відомо

Фокус писав, що у Києві невідомий чоловік відкрив стрілянину по поліцейських із автоматичної зброї, внаслідок чого є загиблий і поранені. Після цього він узяв заручників і забарикадувався в одному з магазинів. Пізніше бійці спецпідрозділу КОРД намагалися вести перемовини із стрільцем, однак після їхнього провалу, вони розпочали штурм супермаркету "Велмарт" у Києві, де чоловік утримував заручників.

Вже близько 18:00 голова МВС Ігор Клименко повідомив, про ліквідацію чоловіка, що влаштував теракт. Зокрема, за даними міського голови Віталія Кличка, медики підтвердили загибель щонайменше п’яти осіб унаслідок стрілянини, яка сталася на вулиці та в супермаркеті в Голосіївському районі Києва. Згодом у лікарні померла ще одна постраждала — жінка.

Варто зауважити, що сусіди ліквідованого злочинця описали його, як інтелігентного чоловіка, який рідко вступав у розмови з іншими мешканцями будинку та завжди чемно вітався.