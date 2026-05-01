Полиция задержала мужчину, который стрелял в Киеве: оружие в его автомобиле не обнаружили

Столичная полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в Святошинском районе Киева днем 1 мая. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

Задержанным оказался 46-летний житель Киевской области. О задержании сообщилаполиция Киева.

Следователи квалифицировали произошедшее как хулиганство, задержанному мужчине грозит до 7 лет.

Днем 1 мая в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Мечты неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy совершил несколько выстрелов.

"Оперативники Святошинского управления полиции разыскали и задержали фигуранта в одном из поселков Киевской области. Им оказался 46-летний житель Киевской области. Во время обыска его автомобиля оружия не обнаружено", — отметили в полиции.

Задержанный Фото: Полиция Киева

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

Напомним, что днем 1 мая появилась информация, что в Святошинском районе Киева мужчина на авто сравнялся с женщиной с ребенком и выстрелил из пистолета четыре раза в их сторону, после чего скрылся с места происшествия в сторону метро "Житомирская" и оставил транспортное средство.

Фокус писал, что в Киеве неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским из автоматического оружия, в результате чего есть погибший и раненые. После этого он взял заложников и забаррикадировался в одном из магазинов. Позже бойцы спецподразделения КОРД пытались вести переговоры со стрелком, однако после их провала, они начали штурм супермаркета "Велмарт" в Киеве, где мужчина удерживал заложников.

Уже около 18:00 глава МВД Игорь Клименко сообщил о ликвидации мужчины, устроившего теракт. В частности, по данным городского головы Виталия Кличко, медики подтвердили гибель по меньшей мере пяти человек в результате стрельбы, которая произошла на улице и в супермаркете в Голосеевском районе Киева. Впоследствии в больнице скончалась еще одна пострадавшая — женщина.

Стоит заметить, что соседи ликвидированного преступника описали его, как интеллигентного мужчину, который редко вступал в разговоры с другими жителями дома и всегда вежливо здоровался.