В Киеве введена спецоперация: ищут мужчину, стрелявшего в женщину с ребенком

1 мая в Киеве зафиксирован новый факт стрельбы. Инцидент произошел в Святошинском районе столицы.

Местные Telegram-каналы сообщают, что мужчина на авто сравнялся с женщиной с ребенком и вістрелил из пистолета четыре раза, после чего скрылся с места происшествия, сбежав в сторону метро "Житомирская" и оставив транспортное средство.

Подозреваемый оставил авто и убежал в сторону метро Фото: Киев оперативный

В комментарии "РБК-Украина" пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис подтвердила факт стрельбы, уточнив, что это произошло на улице Мрии. По ее словам, неизвестный на авто Volkswagen Caddy несколько раз выстрелил в машину женщины и скрылся. Та заявила в полицию около 14:30.

Сейчас в Киеве введена специальная полицейская ориентировка, и правоохранители разыскивают злоумышленника. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, 19 апреля в центре Чернигова неизвестные открыли огонь из оружия посреди улицы, но впоследствии полиция немедленно задержала стрелка.

Накануне, 18 апреля, в Киеве произошел теракт, в результате которого мужчина расстрелял из огнестрельного оружия прохожих, а затем взял в людей в заложники в супермаркете.

Бойцы спецподразделения КОРД начали штурм супермаркета "Велмарт" в Киеве, где мужчина удерживал заложников. Перед этим с ним пытались вести переговоры.

Во время штурма злоумышленник был ликвидирован. Им оказался 58-летний уроженец Москвы.

От его дейстйвий погибли семь человек. Седьмая жертва умерла в больнице 20 апреля.

Позже Фокус рассказывал, что известно о террористе, который проходил службу в ВСУ, а с 2015 по 2017 год жил в Рязани.