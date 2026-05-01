У Києві введено спецоперацію: шукають чоловіка, який стріляв у жінку з дитиною

1 травня в Києві зафіксовано новий факт стрілянини. Інцидент стався у Святошинському районі столиці.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що чоловік на авто зрівнявся з жінкою з дитиною і вистрілив із пістолета чотири рази, після чого втік із місця події в бік метро "Житомирська" і залишивши транспортний засіб.

Підозрюваний залишив авто і втік у бік метро Фото: Киев оперативный

У коментарі "РБК-Україна" прессекретарка Нацполіції України Юлія Гірдвіліс підтвердила факт стрілянини, уточнивши, що це сталося на вулиці Мрії. За її словами, невідомий на авто Volkswagen Caddy кілька разів вистрілив у машину жінки та втік. Та заявила в поліцію близько 14:30.

Зараз у Києві введено спеціальне поліцейське орієнтування, і правоохоронці розшукують зловмисника. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, 19 квітня в центрі Чернігова невідомі відкрили вогонь зі зброї посеред вулиці, але згодом поліція негайно затримала стрільця.

Напередодні, 18 квітня, у Києві стався теракт, унаслідок якого чоловік розстріляв із вогнепальної зброї перехожих, а потім узяв людей у заручники в супермаркеті. Бійці спецпідрозділу КОРД почали штурм супермаркету "Велмарт" у Києві, де чоловік утримував заручників. Перед цим із ним намагалися вести переговори.

Під час штурму зловмисника було ліквідовано. Ним виявився 58-річний уродженець Москви.

Від його дій загинуло семеро людей. Сьома жертва померла в лікарні 20 квітня.

Пізніше Фокус розповідав, що відомо про терориста, який проходив службу в ЗСУ, а з 2015 по 2017 рік жив у Рязані.