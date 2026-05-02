У Львові повідомили про стрілянину: що сталося насправді, — ЗМІ

Увечері 2 травня у Львові повідомили про звуки стрілянини посеред вулиці: очевидці стверджували, що було чутно не менше 6 пострілів. Поліція прибула на місці інциденту.

Інформація про стрілянину після перевірки правоохоронців не підтвердилася. Про це повідомив депутат Ігор Зінкевич.

"Повідомлення про стрілянину біля ТЦ "Сільпо" в Рясне-1 Львів — не підтвердилися! Після прибуття правоохоронців на місце події інформація про використання вогнепальної зброї не знайшла підтвердження", — йдеться у повідомленні.

Депутат зазначив, що правоохоронці допитали місцевих мешканців, можливих свідків та охорону магазину, проте вони не підтвердили факт стрілянини у Львові.

"Ситуація спокійна, громадський порядок не порушено. Постраждалих і пошкоджень майна не зафіксовано", — зазначив Зінкевич.

Про це також повідомило видання "Суспільне", додавши, що на місці працювали поліціянти.

Речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко зазначила, що правоохоронці працюють на місці події.

"Співробітники поліції провели детальне опитування місцевих мешканців, перехожих та працівників охорони магазину. Ніхто з опитаних не підтвердив факт стрільби", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Водночас джерела "Новини Live" у правоохоронних органах повідомили, що зловмисника затримала поліція. У поліції не уточнили інформацію щодо нібито затримання стрільця згодом.

Варто зазначити, що перед цим львівські канали писали про звуки стрілянини у Львові. Зазначалося, що пролунало не менше 6 пострілів неподалік від зупинки громадського транспорту. Очевидці стверджували, що невідомий у плащі зі зброєю в руках рухався у напрямку зупинки.

Інша інформація щодо інциденту наразі встановлюється.

