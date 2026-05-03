У Черкасах стався вибух у житловому будинку: є загиблі, що відомо

Увечері 2 травня у Черкасах пролунав вибух у житловому будинку. Внаслідок інциденту відомо про загиблих.

Вибух стався у двоповерховій будівлі на вулиці Захисників України. Про це увечері 2 травня повідомили у Telegram-каналі поліції Черкаської області.

Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронних органів близько 20:40 години у суботу. На місце відправили експертів-криміналістів, вибухотехніків та слідчо-оперативну групу, які продовжують працювати на місці інциденту, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за попередніми даними, внаслідок вибуху загинуло щонайменше 2 людей.

На момент публікації поліціянти з'ясовують питання про надання правової кваліфікації вказаної події. Правоохоронці встановлюють подробиці та обставини вибуху у житловому будинку.

Відео дня

Причини та інші обставини вибуху у Черкасах на момент публікації з'ясовуються.

Нагадаємо, увечері 2 травня у Львові повідомили про стрілянину: згодом ЗМІ повідомили, чи відбулися постріли насправді.

Також 29 травня у Харкові вибухнув автомобіль: постраждав перехожий, у Нацполіції розповіли подробиці інциденту.