Скандал с "Волками Да Винчи": в батальоне извинились за избиение гражданского

В городе Шахтерское Днепропетровской области бойцы батальона "Волки Да Винчи" избили мужчину. Троих задержали. В батальоне заявили, что накажут бойцов и отработают на нужды общества.

"Нам очень жаль, что это произошло. Подобное поведение неприемлемо и несовместимо с ценностями нашего батальона и образом украинского военного", — сказано в обращении батальона "Волки Да Винчи" к громаде Шахтерского после ночного инцидента с участием бойцов подразделения. Пост они опубликовали после того, что произошло.

"Волки Да Винчи" извинились за содеянное

Бойцы батальона объяснили, что "бойцы длительное время воюют и выполняют тяжелые боевые задачи в составе одного из самых эффективных подразделений страны", но это не является оправданием тому, что произошло.

"Для нас громада Шахтерского является особенной. Это город, который живет рядом с войной, поддерживает военных и ежедневно ощущает последствия фронта. Именно поэтому нам особенно больно, что этот инцидент произошел именно здесь. Мы уже проводим внутреннее расследование и полностью содействуем правоохранительным органам. Участники инцидента понесут соответствующее наказание", — заверили в батальоне.

Также в "Волках Да Винчи" пообещали, что бойцы батальона, включая офицерский состав, отработают на нужды громады и попросили громаду Шахтерского присоединиться и написать, какую именно помощь батальон мог бы оказать городу: уборка, ремонтные или социальные работы или другие полезные инициативы.

"Мы не можем изменить то, что уже произошло. Но можем честно признать ошибку, сделать выводы и ответить перед обществом не словами, а действиями", — резюмировали в батальоне.

Инцидент в Шахтерском — что совершили бойцы батальона "Волки Да Винчи"

Как сообщили в полиции, в Синельниковском районе полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в стрельбе и похищении мужчины. После содеянного фигуранты скрывались в одном из населенных пунктов области.

Сообщение о преступлении возле магазина в городе Шахтерское поступило в полицию 1 мая около 23:40.

"В ходе досудебного расследования установлено, что трое мужчин в возрасте 38, 25 и 24 лет приехали в магазин на автомобиле. На тот момент в помещении находились охранница и ее знакомый. Злоумышленники совершили конфликт с 20-летним мужчиной, который перерос в драку. В ходе которой фигуранты избили потерпевшего", — рассказали в Нацполиции.

В дальнейшем нападавшие посадили потерявшего сознание мужчину в автомобиль и произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону здания магазина. В результате обстрела поврежден фасад, также произошло возгорание. После этого злоумышленники уехали с места происшествия.

Полицейские установили местонахождение потерпевшего — его обнаружили в бессознательном состоянии. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение. Также полицейские установили лиц, причастных к преступлению, их местонахождение и задержали фигурантов в соседнем населенном пункте.

Трех мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении. Продолжаются следственные действия.

В соцсетях появилось видео инцидента, а также сообщение о том, что к преступлению причастны бойцы батальона "Волки Да Винчи". Фокус писал о том, что произошло.

