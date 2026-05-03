Скандал із "Вовками Да Вінчі": у батальйоні вибачились за побиття цивільного

вовки да вінчі побиття чоловіка
На Дніпропетровщині бійці "Вовків Да Вінчі" побили й викрали чоловіка | Фото: Національна поліція

У місті Шахтарське на Дніпропетровщині бійці батальйону "Вовки Да Вінчі" побили чоловіка. Трьох затримали. У батальйоні заявили, що покарають бійців і відпрацюють на потреби громади.

"Нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового", — сказано у зверненні батальйону "Вовки Да Вінчі" до громади Шахтарського після нічного інциденту за участі бійців підрозділу. Пост вони опублікували після того, що сталось.

"Вовки Да Вінчі" вибачились за скоєне
Фото: Скріншот

Бійці батальйону пояснили, що "бійці тривалий час воюють і виконують важкі бойові завдання у складі одного з найефективніших підрозділів країни", але це не є виправданням тому, що сталося.

"Для нас громада Шахтарського є особливою. Це місто, яке живе поруч із війною, підтримує військових і щодня відчуває наслідки фронту. Саме тому нам особливо боляче, що цей інцидент стався саме тут. Ми вже проводимо внутрішнє розслідування та повністю сприяємо правоохоронним органам. Учасники інциденту понесуть відповідне покарання", — запевнили в батальйоні.

Також у "Вовках Да Вінчі" пообіцяли, що бійці батальйону, включно з офіцерським складом, відпрацюють на потреби громади і попросили громаду Шахтарського долучитися й написати, яку саме допомогу батальйон міг би надати місту: прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи.

"Ми не можемо змінити те, що вже сталося. Але можемо чесно визнати помилку, зробити висновки та відповісти перед громадою не словами, а діями", — резюмували у батальйоні.

Інцидент у Шахтарському — що вчинили бійці батальйону "Вовки Да Вінчі"

Як повідомили в поліції, у Синельниківському районі поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у стрілянині та викраденні чоловіка. Після скоєного фігуранти переховувалися в одному з населених пунктів області.

Повідомлення про злочин біля магазину у місті Шахтарське надійшло до поліції 1 травня близько 23:40.

"У ході досудового розслідування встановлено, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину на автомобілі. На той момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Зловмисники вчинили конфлікт з 20-річним чоловіком, який переріс у бійку. В ході якої фігуранти побили потерпілого", — розповіли у Нацполіції.

Надалі нападники посадили знепритомленого чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад, також сталося загоряння. Після цього зловмисники поїхали з місця події.

Поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого – його виявили у непритомному стані. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу. Також поліцейські встановили осіб, причетних до злочину, їх місцеперебування та затримали фігурантів у сусідньому населеному пункті.

Трьох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Тривають слідчі дії.

У соцмережах з'явилося відео інциденту, а також повідомлення про те, що до злочину причетні бійці батальйону "Вовки Да Вінчі". Фокус писав про те, що сталось.

У соцмережах з'явилося відео інциденту, а також повідомлення про те, що до злочину причетні бійці батальйону "Вовки Да Вінчі". Фокус писав про те, що сталось.