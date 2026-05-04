Во Львове сгенерировали фотоотчет работы в ИИ: в горсовете отреагировали на скандал с деревом (фото)

Во Львове разгорелся скандал из-за ответа на обращение жителя по обрезке дерева. В частности, фото, которое должно было подтвердить выполненные работы, заподозрили в создании с помощью искусственного интеллекта. Впоследствии выяснилось, что никаких работ на месте не проводили.

Так, 30 апреля житель города Тарас Рейх обратился со своей проблемой в заметке на странице в Facebook "Горячая линия города Львова". Туда он подал обращение с просьбой обрезать сухие ветви дерева во Франковском районе. Его заявку передали в районную администрацию, которая впоследствии сообщила о якобы выполненных работах и добавила фото в качестве подтверждения.

Просьба львовянина обрезать дерево в городе Фото: Скриншот Ответ ГЛМ Фото: Скриншот

Впрочем, обнародованное изображение сразу вызвало сомнения у пользователей соцсетей. В комментариях люди отмечали, что дерево на самом деле осталось без изменений, а сам снимок имеет характерные признаки сгенерированного изображения. Некоторые пользователи даже обратили внимание на неестественный вид "обрезки".

Кроме того, в комментариях даже опубликовать фото этого же дерева, на которых видно, что никаких изменений не произошло.

"Ничего не обрезано как это так, искусственный интеллект?", — пишут в обсуждении под заметкой.

Разница между фотографиями: обращение жителя и отчетом ГЛМ Фото: Facebook

На ситуацию отреагировала общественная организация "Удобный город", которые также обнародовали видео, которое подтверждает отсутствие каких-либо работ, и иронично заметили, что вместо реального решения проблем коммунальные службы якобы "перешли к генерации картинок".

Публикация ОО "Удобный город" в Facebook Фото: Скриншот

"Очевидно, что бездельники и просиживатели штанов в районной администрации не имеют проблеска интеллекта если думают что так можно нагло смеяться над общиной Львова. И очевидно, что никакого интеллекта не имеет такая горячая линия, которая вместо контроля выполнения обращений превратилась в тупую передачу отписок и отмазок от районов, при этом те отписки никто на горячей линии не читает, не проверяет на банальную логику. Так и публикуют с логотипом горячей линии сгенерированные ИИ картинки", — говорится в заметке организации.

После огласки ситуацию прокомментировали в пресс-службе Львовского городского совета. По словам председателя Франковской районной администрации Галины Наривной, после обращения жителя работница администрации связалась с подрядчиком. Тот прислал сгенерированное изображение как визуализацию возможного результата работ — и одновременно как пример того, как не стоит проводить обрезку. Однако это изображение ошибочно восприняли как подтверждение выполненных работ и передали как официальный ответ.

В городском совете сообщили, что за эту ошибку работнице уже объявили выговор. Также отмечается, что в ближайшее время на место выедут специалисты управления экологии вместе с подрядчиком, чтобы оценить ситуацию и определить, какие работы действительно необходимы.

Во Львовском горсовете отметили, что это первый подобный случай за все время работы горячей линии, которая функционирует уже восемь лет и ежедневно обрабатывает десятки обращений жителей. Несмотря на инцидент, сервис продолжает работать в обычном режиме: обращения передаются в профильные подразделения, которые должны или отчитываться о выполненных работах, или объяснять причины их невыполнения.

