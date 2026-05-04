У Львові згенерували фотозвіт роботи у ШІ: у міськраді відреагували на скандал із деревом (фото)

У Львові розгорівся скандал через відповідь на звернення мешканця щодо обрізки дерева. Зокрема, фото, яке мало підтвердити виконані роботи, запідозрили у створенні за допомогою штучного інтелекту. Згодом з’ясувалося, що жодних робіт на місці не проводили.

Так, 30 квітня мешканець міста Тарас Рейх звернувся зі своєю проблемою у дописі на сторінці у Facebook "Гаряча лінія міста Львова". Туди він подав звернення з проханням обрізати сухі гілки дерева у Франківському районі. Його заявку передали до районної адміністрації, яка згодом повідомила про нібито виконані роботи та додала фото як підтвердження.

Прохання львів'янина обрізати дерево у місті Фото: Скриншот Відповідь ГЛМ Фото: Скриншот

Втім, оприлюднене зображення одразу викликало сумніви у користувачів соцмереж. У коментарях люди зазначали, що дерево насправді залишилося без змін, а сам знімок має характерні ознаки згенерованого зображення. Деякі користувачі навіть звернули увагу на неприродний вигляд "обрізки".

Крім того, у коментарях навіть опублікувати фото цього ж дерева, на яких видно, що жодних змін не відбулося.

"Нічого не обрізано як це так , штучний інтелект ?", — пишуть у обговоренні під дописом.

Різниця між фотографіями: звернення мешканця та звітом ГЛМ Фото: Facebook

На ситуацію відреагувала громадська організація "Зручне місто", які також оприлюднили відео, яке, підтверджує відсутність будь-яких робіт, і іронічно зауважили, що замість реального вирішення проблем комунальні служби нібито "перейшли до генерації картинок".

Публікація ГО "Зручне місто" у Facebook Фото: Скриншот

"Очевидно, що нероби і просиджувачі штанів в районній адміністрації не мають проблеску інтелекту якщо думають що так можна нахабно глузувати з громади Львова. І очевидно, що жодного інтелекту не має така гаряча лінія, яка замість контролю виконання звернень перетворилась на тупе передавання відписок і відмазок від районів, при цьому ті відписки ніхто на гарячій лінії не читає, не перевіряє на банальну логіку. Так і публікують з логотипом гарячої лінії згенеровані ШІ картинки", — йдеться в дописі організації.

Після розголосу ситуацію прокоментували у пресслужбі Львівської міської ради. За словами голови Франківської районної адміністрації Галини Нарівної, після звернення мешканця працівниця адміністрації зв’язалася з підрядником. Той надіслав згенероване зображення як візуалізацію можливого результату робіт — і водночас як приклад того, як не варто проводити обрізку. Однак це зображення помилково сприйняли як підтвердження виконаних робіт і передали як офіційну відповідь.

У міській раді повідомили, що за цю помилку працівниці вже оголосили догану. Також зазначається, що найближчим часом на місце виїдуть фахівці управління екології разом із підрядником, щоб оцінити ситуацію та визначити, які роботи дійсно необхідні.

У Львівській міськраді наголосили, що це перший подібний випадок за весь час роботи гарячої лінії, яка функціонує вже вісім років і щодня опрацьовує десятки звернень мешканців. Попри інцидент, сервіс продовжує працювати у звичному режимі: звернення передаються до профільних підрозділів, які мають або звітувати про виконані роботи, або пояснювати причини їх невиконання.

