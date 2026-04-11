Зібрала понад 40 млн прослуховувань: у Німеччині викрили популярну ШІ-співачку, яку створив росіянин (фото)

Відома у всьому світі співачка Сієнна Роуз (Sienna Rose), у якої понад 40 мільйонів прослуховувань на платформі Spotify і репости від зірок попмузики, виявилася ШІ-розробкою росіянина.

Сієнна Роуз активно веде сторінки у соціальних мережах, у TikTok та Instagram, де її відеоролики іноді набирають мільйони переглядів. Проте в жодному акаунті "співачки" немає згадок про контент, згенерований штучним інтелектом, але весь її образ — результат роботи нейромережі, розповідає видання DW.

Хто стоїть за образом співачки Сієнни Роуз

Розслідування здійснили журналісти баварської телерадіокомпанії Bayerischer Rundfunk. Їм вдалося з'ясувати, що за образом Сієнни Роуз стоять два розробники, один з яких, найімовірніше, — росіянин Максим Муравйов.

Дослідження Trasherchiert про причетність Муравйова до популярної ШІ-співачки з'явилося у березні, хоча підозри щодо нейромережі з'являлися у мережі раніше. Журналісти стверджують, що на ознаки роботи нейромережі в образі Сієнни Роуз вказують дві речі: відсутність живих концертів та момент, коли на одному з відеороликів у співачки трансформуються кільця на пальцях рук.

Сієнна Роуз викладає безліч однотипних відеороликів у TikTok

Німецькі журналісти у розслідуванні вийшли на двох мешканців норвезького Осло: Хаффштайн Руннерсон та Максим Муравйов. У Муравйова знайшовся акаунт в Instagram, де за ним стежать 138 тисяч користувачів і в якому він себе подає як "художник".

У грудні 2025 росіянин дякував у профілі за те, що йому вдалося зібрати понад 17 мільйонів прослуховувань своїх треків і понад 2 мільйони слухачів. Журналісти виявили канал у Telegram, який теж належить Муравйову, і в якому той розповідає про музику, згенеровану ШІ, російською мовою. З'ясувалося, що у нього багато ШІ-проєктів у музичній сфері.

Коли журналісти зв'язалися з ним, він коротко відповів на питання щодо ШІ-проєктів, а після згадки про Сієнну Роуз взагалі припинив виходити на зв'язок.

Що відомо про Максима Муравйова

Інформації про Максима Муравйова у відкритих джерелах практично немає. На те, що він росіянин, вказують російські знайомі у "друзях" в Instagram, згадка в акаунті VK про Московський державний університет імені Ломоносова та Telegram-канал з продемонстрованими численними локаціями на території РФ. Акаунт у VK у нього підписаний як soviet_agent ("радянський агент").

Попри це, розслідувачі вважають, що за особистістю Муравйова не стоять глобальна PR-мережа чи російська держава; так само немає жодних доказів про те, що він діє у цілях дезінформації. Вони припускають, що він просто "дуже багато часу проводить в інтернеті".

Нагадаємо, у лютому агентство Reuters повідомляло, що албанська акторка зібралася судитися через крадений образ для першої у світі ШІ-міністерки.

Видання Newsbar розповідало, що першу у світі ШІ-міністерку з Албанії спіймали на хабарництві.