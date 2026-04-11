Собрала более 40 млн прослушиваний: в Германии разоблачили популярную ИИ-певицу, которую создал россиянин (фото)

Известная во всем мире певица Сиенна Роуз (Sienna Rose), у которой более 40 миллионов прослушиваний на платформе Spotify и репосты от звезд поп-музыки, оказалась ИИ-разработкой россиянина.

Сиенна Роуз активно ведет страницы в социальных сетях, в TikTok и Instagram, где ее видеоролики иногда набирают миллионы просмотров. Однако ни в одном аккаунте "певицы" нет упоминаний о контенте, сгенерированном искусственным интеллектом, но весь ее образ — результат работы нейросети, рассказывает издание DW.

Кто стоит за образом певицы Сиенны Роуз

Расследование провели журналисты баварской телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk. Им удалось выяснить, что за образом Сиенны Роуз стоят два разработчика, один из которых, вероятнее всего, — россиянин Максим Муравьев.

Исследование Trasherchiert о причастности Муравьева к популярной ИИ-певице появилось в марте, хотя подозрения относительно нейросети появлялись в сети раньше. Журналисты утверждают, что на признаки работы нейросети в образе Сиенны Роуз указывают две вещи: отсутствие живых концертов и момент, когда на одном из видеороликов у певицы трансформируются кольца на пальцах рук.

Відео дня

Сиенна Роуз выкладывает множество однотипных видеороликов в TikTok

Немецкие журналисты в расследовании вышли на двух жителей норвежского Осло: Хаффштайн Руннерсон и Максим Муравьев. У Муравьева нашелся аккаунт в Instagram, где за ним следят 138 тысяч пользователей и в котором он себя подает как "художник".

В декабре 2025 года россиянин благодарил в профиле за то, что ему удалось собрать более 17 миллионов прослушиваний своих треков и более 2 миллионов слушателей. Журналисты обнаружили канал в Telegram, который тоже принадлежит Муравьеву, и в котором тот рассказывает о музыке, сгенерированной ИИ, на русском языке. Выяснилось, что у него много ИИ-проектов в музыкальной сфере.

Когда журналисты связались с ним, он коротко ответил на вопрос об ИИ-проектах, а после упоминания о Сиенне Роуз вообще прекратил выходить на связь.

Что известно о Максиме Муравьеве

Информации о Максиме Муравьеве в открытых источниках практически нет. На то, что он россиянин, указывают российские знакомые в "друзьях" в Instagram, упоминание в аккаунте VK о Московском государственном университете имени Ломоносова и Telegram-канал с продемонстрированными многочисленными локациями на территории РФ. Аккаунт в VK у него подписан как soviet_agent ("советский агент").

Несмотря на это, расследователи считают, что за личностью Муравьева не стоят глобальная PR-сеть или российское государство; так же нет никаких доказательств о том, что он действует в целях дезинформации. Они предполагают, что он просто "очень много времени проводит в интернете".

Напомним, в феврале агентство Reuters сообщало, что албанская актриса собралась судиться из-за ворованного образа для первой в мире ИИ-министерки.

Издание Newsbar рассказывало, что первого в мире ИИ-министра из Албании поймали на взяточничестве.