Гулял по лесу и наткнулся на дрон: в Киеве нашли не взорвавшийся "Шахед" (фото)

Полицейские Киева изъяли боевую часть "Герань-2" в лесополосе Деснянского района. Боевую часть вывезли и обезвредили.

Дрон оккупантов, который упал в лесу, нашел киевлянин, который вышел на прогулку. Это был беспилотник, запущенный накануне врагом по столице Украины. Полицейские огородили территорию и изъяли боеприпас для дальнейшего уничтожения. Детали рассказали в Нацполиции.

Дрон зашел киевлянин во время прогулки Фото: Нацполиция

Вчера днем, в полицию Деснянского района поступило сообщение от местного жителя о том, что во время прогулки на окраине леса он обнаружил вражеский беспилотник. На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские и огородили территорию, на которой находились обломки БпЛА с боевой частью.

Следственно-оперативная группа территориального управления полиции задокументировала очередное преступление Российской Федерации, а взрывотехники столичного главка полиции перевели боеприпас в безопасное состояние, после чего изъяли для дальнейшего контролируемого уничтожения на специализированном полигоне.

Боевую часть российского дрона вывезли и обезвредили Фото: Нацполиция

По предварительным данным, обнаруженные обломки — это беспилотный летательный аппарат типа "Герань-2", который Россия запустила на территорию Украины во время комбинированной атаки.

В Нацполиции напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не надо к ним приближаться и трогать и немедленно нужно сообщить по номерам 101, 102 или 112.

