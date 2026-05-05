Гуляв по лісу і натрапив на дрон: у Києві знайшли "Шахед", що не вибухнув (фото)

Поліцейські Києва вилучили бойову частину "Герань-2" у лісосмузі Деснянського району. Бойову частину вивезли та знешкодили.

Дрон окупантів, який впав у лісі, знайшов киянин, який вийшов на прогулянку. Це був безпілотник, запущений напередодні ворогом по столиці України. Поліцейські обгородили територію та вилучили боєприпас для подальшого знищення. Деталі розповіли у Нацполіції.

Дрон зайшов киянин під час прогулянки Фото: Нацполіція

Вчора вдень, до поліції Деснянського району надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що під час прогулянки на околиці лісу він виявив ворожий безпілотник. На місце події негайно прибули патрульні поліцейські та обгородили територію, на якій знаходились уламки БпЛА з бойовою частиною.

Слідчо-оперативна група територіального управління поліції задокументувала черговий злочин Російської Федерації, а вибухотехніки столичного главку поліції перевели боєприпас у безпечний стан, після чого вилучили для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.

Відео дня

Бойову части російського дрона вивезли та знешкодили Фото: Нацполіція

За попередніми даними, виявлені уламки – це безпілотний літальний апарат типу "Герань-2", який Росія запустила на територію України під час комбінованої атаки.

У Нацполіції нагадали, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не треба до них наближатись та чіпати і негайно потрібно повідомити за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, Фокус писав про обстріл України в ніч на п'яте травня. Росіяни атакували кілька регіонів та вбили людей.

Також ми з'ясовували що буде, якщо ракети для Patriot закінчаться і чи є в України альтернатива.