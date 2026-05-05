Що буде, якщо закінчаться Patriot: сценарій для України й чи врятує MAMBA

Після нічної атаки 5 травня, коли з 11 балістичних ракет вдалося збити лише одну, питання дефіциту протиракет для України знову виходить на перший план. На тлі глобального виснаження запасів ППО через конфлікти на Близькому Сході кожен запуск Patriot дедалі частіше стає питанням вибору. Фокус з'ясував, що буде, якщо ці ракети закінчаться і чи є в України альтернатива.

Про дефіцит ракет до систем ППО говорять не перший місяць — особливо після загострення на Близькому Сході та ударів Ірану, які змусили США і союзників активніше витрачати власні запаси. На цьому тлі питання постачання протиракет Україні дедалі частіше виходить за межі планових рішень і впирається у глобальну конкуренцію за обмежений ресурс.

У таких умовах українська протиповітряна оборона змушена працювати більш ощадливо — змінювати тактику, комбінувати різні засоби та пріоритезувати цілі для перехоплення. Ракети до систем Patriot, які залишаються ключовим інструментом проти балістики, фактично перетворюються на стратегічний ресурс.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 травня Росія випустила по Україні 11 балістичних ракет "Іскандер-М", було збито або подавлено лише одну ракету.

Це може свідчити як про зміну тактики противника, так і про обмежені можливості ППО в умовах дефіциту протиракет.

Фактично йдеться про ситуацію, коли навіть за наявності сучасних систем їх ефективність безпосередньо залежить від кількості доступних ракет. У результаті рішення про перехоплення дедалі частіше стає питанням пріоритетів — які об'єкти захищати в першу чергу.

На цьому тлі Росія може посилювати ставку на балістику як інструмент прориву ППО та виснаження українських запасів. Масовані пуски створюють навантаження на систему і змушують витрачати обмежений ресурс.

Україна поступово входить у фазу, де ключовим обмеженням стає не лише наявність систем протиповітряної оборони, а кількість ракет до них, від якої напряму залежить здатність протидіяти балістичним загрозам.

Що буде без Patriot: сценарій дефіциту протиракет для України

Оглядач порталу Мілітарний Вадим Кушніков зазначає, що питання про можливе вичерпання протибалістичних засобів для України вже не є теоретичним.

За його словами, ще на початку 2026 року Україна вже стикалася з подібною ситуацією. Зокрема, у січні російські війська активно застосовували балістичні засоби ураження, і ця активізація збіглася з обмеженими можливостями української ППО щодо перехоплення.

"Ми бачимо, що, на жаль, активізація росіян співпала з виснаженням наших засобів перехоплення, в першу чергу — ракет до комплексів Patriot, які складають основу протиракетної оборони", — каже Фокусу Кушніков.

Він підкреслює, що на той момент Україна фактично мала обмежені можливості для відповіді на такі атаки, і це визнавали на найвищому рівні.

Схожої оцінки дотримується і військовий експерт Павло Нарожний. Він зазначає, що можливості України щодо посилення протиракетної оборони об'єктивно обмежені — як з точки зору ринку, так і виробництва.

Експерт нагадує, що у світі фактично існує лише кілька систем, які здатні ефективно працювати проти балістичних ракет і які теоретично могла б отримати Україна.

"Якщо говорити про те, що ми можемо купити або отримати, то це, по суті, три системи: Patriot, SAMP/T, а також південнокорейський комплекс. Але всі вони мають свої обмеження — і за доступністю, і за темпами виробництва", — каже Фокусу Нарожний.

За словами експерта, навіть за наявності фінансування постачання не може бути швидким.

"Навіть якщо уявити, що Україна отримає десятки мільярдів євро, це не означає, що системи з'являться одразу. Є обмеження виробництва — як самих комплексів, так і ракет до них", — продовжує він.

Водночас Кушніков зазначає, що Україна розраховує на підсилення протиракетної оборони за рахунок альтернативних систем. Йдеться, зокрема, про франко-італійські комплекси SAMP/T (MAMBA), які мають доповнити вже наявні засоби.

За його словами, Україна очікує отримати кілька таких систем у межах домовленостей із Францією, досягнутих наприкінці минулого року.

"Є сподівання, що ці комплекси зможуть доповнити Patriot і стати додатковим елементом у побудові системи протиракетної оборони", — додає експерт.

Нарожний своєю чергою менш оптимістичний. За його словами, альтернативні системи не завжди можуть повністю замінити Patriot. Зокрема, ефективність SAMP/T проти балістичних цілей оцінюється неоднозначно, а модернізовані версії перебувають на стадії розробки.

На цьому тлі обидва експерти сходяться в головному: у разі дефіциту ракет до Patriot можливості України щодо перехоплення балістики різко скоротяться.

"Якщо або коли ракети для Patriot закінчаться, у нас залишаться лише непрямі методи впливу. Тобто перехоплювати балістичні ракети ми не зможемо", — каже Нарожний.

Удари по заводах і дефіцит у РФ: чи можна зменшити загрозу балістики

Окремо експерти наголошують, що Україна вже працює над іншим напрямком протидії — ударами по російській оборонній промисловості.

Зокрема, серед прикладів Кушніков наводить удари по Воткінському заводу — підприємству, яке відповідає за виробництво балістичних і крилатих ракет, включно з компонентами для комплексів "Іскандер-М". Також мова йде про ураження підприємства "Кремній", яке виробляє мікроелектроніку для ракет.

"Саме знищення виробничих ланцюгів є одним із найбільш ефективних способів зменшення ракетної загрози", — зазначає Кушніков.

Водночас експерти визнають: ураження вже готових ракет значно складніше, адже вони зберігаються на добре захищених об'єктах, а частина з них запускається з носіїв, які складно дістати.

"Наприклад, "Кинджали" запускаються з літаків МіГ-31К, які наразі залишаються поза досяжністю українських засобів ураження", — пояснює Нарожний.

Експерт також підкреслює, що Україна вже демонструє успіхи у завданні ударів по російському ВПК і арсеналах, де зберігаються ракети.

"Питання в тому, чи зможемо ми масштабувати ці удари настільки, щоб суттєво вплинути на здатність Росії виробляти ракети", — каже він.

Паралельно, як зазначають експерти, проблеми з ракетами спостерігаються і в Росії.

За словами Кушнікова, використання ракет від систем С-400 для ударів по Україні, а також зрив контрактів на їх експорт, зокрема до Індії, свідчать про те, що РФ змушена переорієнтовувати навіть експортні запаси на власні потреби.

"Це пряме свідчення того, що росіяни в окремих номенклатурах озброєння вже дійшли до рівня, коли використовують навіть те, що було законтрактовано для інших держав", — каже експерт.

З цим погоджується і Нарожний і зазначає, що у підсумку формується симетрична стратегія: якщо неможливо перехопити всі ракети, завданням стає зменшення їхньої кількості ще до запуску — через удари по виробництву, складах і логістиці.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня ворог атакував низку областей України безпілотниками та балістичними ракетами. Під ударом цієї ночі зокрема опинилися Київщина, Харків та Запоріжжя.

Також ранком 4 травня російська армія ударила по селищу Безлюдівка на Харківщині – ймовірно, баражуючим боєприпасом "Бандероль", про який раніше розповідали в ГУР.