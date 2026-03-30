У ручному режимі: нардеп пояснив, як українці навчилися економити ракети Patriot

Постійний дефіцит ракет Patriot для захисту повітряного простору України від російських балістичних і крилатих ракет призвів до того, що військовослужбовці вигадали спосіб, як їх ефективно використовувати, чим здивували не тільки американців, а й інші країни.

Україна отримала досвід роботи з Patriot, якого не було в жодній війні і в жодній країні до цього, заявив у коментарі "Новини. LIVE" народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв.

За його словами, ракети для ЗРК Patriot завжди були дефіцитом, тому через їхню нестачу українські військові переходили в ручний режим їхнього використання і збивали одну російську ракету однією ракетою Patriot.

"І це при тому, що автоматичний режим, у якому зазвичай працює Patriot, використовує від 2 до 3 ракет на одну балістичну ракету. Тобто ми, умовно кажучи, винайшли такий метод збереження ракет і довели, що так можна робити", — наголосив парламентарій.

Для порівняння: тільки за перші дні війни з Іраном країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет Patriot, тоді як Україна за весь час війни з РФ отримала лише близько 600 таких ракет. За словами президента України Володимира Зеленського, США на місяць виробляють 60-65 ракет Patriot.

Коли українські інструктори прибули на Близький Схід, щоб допомогти в боротьбі з іранськими дронами, вони були шоковані тим, що дрони "Шахед" Ірану збиваються наддорогими ракетами PAC3 Patriot і SM-6.

Українців здивувало, що проти відносно дешевих безпілотників застосовуються засоби, які коштують $5-6 млн, і при цьому не ховають дорогоцінні радари. Наприклад, одна з країн Перської затоки випустили до восьми ракет Patriot PAC-3 по одному "Шахеду". При цьому одна ракета коштує $3 млн, а іранський дрон — до $50 000.

Військові з НАТО були вражені тим, як швидко представники Збройних сил України освоїли роботу з комплексами протиповітряної оборони, зокрема й Patriot. Американський генерал і командувач НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що тепер українці навчають своїх колег з Америки, бо мають найбільший бойовий досвід у роботі з цим ППО.

Також повідомлялося, що в США розглядають варіант із тим, щоб спрямувати допомогу, яка була передбачена Україні, на Близький Схід. Це пов'язано з тим, що війна проти Ірану виснажує запаси американських боєприпасів. Зокрема, йдеться про ракети до систем ППО Patriot, які були замовлені в рамках програми PURL з покриття пріоритетних вимог України.