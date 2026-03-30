В ручном режиме: нардеп объяснил, как украинцы научились экономить ракеты Patriot

Постоянный дефицит ракет Patriot для защиты воздушного пространства Украины от российских баллистических и крылатых ракет привел к тому, что военнослужащие придумали способ, как их эффективно использовать, чем удивили не только американцев, но и другие страны.

Украина получила опыт работы с Patriot, которого не было ни в одной войне и ни в одной стране до этого, заявил в комментарии "Новини. LIVE" народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев.

По его словам, ракеты для ЗРК Patriot всегда были дефицитом, поэтому из-за их нехватки украинские военные переходили в ручной режим их использования и сбивали одну российскую ракету одной ракетой Patriot.

"И это при том, что автоматический режим, в котором обычно работает Patriot, использует от 2 до 3 ракет на одну баллистическую ракету. То есть мы, условно говоря, изобрели такой метод сохранения ракет и доказали, что так можно делать", — подчеркнул парламентарий.

Відео дня

Для сравнения: только за первые дни войны с Ираном страны Ближнего Востока потратили более 800 ракет Patriot, тогда как Украина за все время войны с РФ получила лишь около 600 таких ракет. По словам президента Украины Владимира Зеленского, США в месяц производят 60-65 ракет Patriot.

Когда украинские инструкторы прибыли на Ближний Восток, чтобы помочь в борьбе с иранскими дронами, они были шокированы тем, дроны "Шахед" Ирана сбиваются сверхдорогими ракетами PAC3 Patriot и SM-6.

Украинцев удивило, что против относительно дешевых беспилотников применяются средства, которые стоят $5-6 млн, и при этом не прячут драгоценные радары. Например, одна из стран Персидского залива выпустили до восьми ракет Patriot PAC-3 по одному "Шахеду". При этом одна ракета стоит $3 млн, а иранский дрон — до $50 000.

Военные из НАТО были поражены тем, как быстро представители Вооруженных сил Украины освоили работу с комплексами противовоздушной обороны, в том числе и Patriot. Американский генерал и командующий НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что теперь украинцы обучают своих коллег из Америки, потому что имеют наибольший боевой опыт в работе с этим ПВО.

Также сообщалось, что в США рассматривают вариант с тем, чтобы направить помощь, которая была предусмотрена Украине, на Ближний Восток. Это связано с тем, что война против Ирана истощает запасы американских боеприпасов. В частности, речь идет о ракетах к системам ПВО Patriot, которые были заказаны в рамках программы PURL по покрытию приоритетных требований Украины.