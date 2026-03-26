"Как рыбы в воде": генерал США признался, что украинцы работают с Patriot лучше американцев

Военные из НАТО были поражены тем, как быстро представители Вооруженных сил Украины освоили работу с комплексами противовоздушной обороны, в том числе и Patriot. Американский генерал и командующий НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что теперь украинцы обучают своих коллег из Америки, потому что имеют наибольший боевой опыт в работе с этим ПВО.

Каволи признался, что сначала сомневался в способности украинцев работать Patriot. Об этом он рассказал во время закрытых слушаний в Сенате США, отмечает обозреватель по вопросам безопасности The Insider Колби Бадхвар.

Командующий EUCOM и американский генерал Кристофер Каволи был в восторге от украинских военных

"Это, по моему мнению, история успеха. Честно говоря, сначала я немного сомневался (что украинцы быстро овладеют Patriot — ред.), потому что это очень сложная система. Мы очень, очень долго тренируем наших ребят, чтобы они могли управлять такими системами. А украинцы научили своих и стали как рыбы в воде. И на самом деле это мы уже учимся у украинцев", — сказал он сенаторам США.

По его словам, украинские военные, которые являются операторами системы Patriot, сегодня имеют самый большой боевой опыт в мире. Кристофер Каволи добавил, что украинцы "годами выживали против врага, который активно охотился на них", и "успешно отражали целенаправленные попытки уничтожить их батареи".

Известно, что Украина ведет переговоры со странами Персидского залива, предлагая имеющийся опыт в борьбе с иранскими дронами. Американские чиновники также говорят с украинцами о предоставлении технологий отражения атак беспилотников. От США Киев надеется получить ракеты для систем ПВО Patriot для сбивания российских баллистических ракет.

Также во время комбинированного удара Российской Федерации 17 февраля противовоздушная оборона действительно пропустили четыре баллистические ракеты "Искандер-М", которые ударили по восточным регионам, подтвердил представитель Воздушных сил Юрий Игнат. Баллистику должны были бы сбить зенитно-ракетные комплексы Patriot, но на этот раз баллистика не попала в прицел, хотя ранее эти области были под защитой установки.