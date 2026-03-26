"Як риби у воді": генерал США зізнався, що українці працюють з Patriot краще за американців

Військові з НАТО були вражені тим, як швидко представники Збройних сил України опанували роботу з комплексами протиповітряної оборони, зокрема й Patriot. Американський генерал та командувач НАТО у Європі Крістофер Каволі заявив, що тепер українці навчають своїх колег з Америки, бо мають найбільший бойовий досвід у роботі з цим ППО.

Каволі зізнався, що спочатку сумнівався у здатності українців працювати Patriot. Про це він розповів під час закритих слуханнях у Сенаті США, зазначає оглядач з питань безпеки The Insider Колбі Бадхвар.

Командувач EUCOM та американський генерал Крістофер Каволі був у захваті від українських військових

"Це, на мою думку, історія успіху. Чесно кажучи, спочатку я трохи сумнівався (що українці швидко опанують Patriot — ред.), бо це дуже складна система. Ми дуже, дуже довго тренуємо наших хлопців, щоб вони могли керувати такими системами. А українці навчили своїх і стали як риби у воді. І насправді це ми вже навчаємось у українців", – сказав він сенаторам США.

За його словами, українські військові, що є операторами системи Patriot, сьогодні мають найбільший бойовий досвід у світі. Крістофер Каволі додав, що українці "роками виживали проти ворога, який активно полював на них", та "успішно відбивали цілеспрямовані спроби знищити їхні батареї".

Відомо, що Україна веде переговори з країнами Перської затоки, пропонуючи наявний досвід у боротьбі з іранськими дронами. Американські чиновники також говорять з українцями про надання технологій відбиття атак безпілотників. Від США Київ сподівається отримати ракети для систем ППО Patriot для збивання російських балістичних ракет.

Також під час комбінованого удару Російської Федерації 17 лютого протиповітряна оборона справді пропустили чотири балістичні ракети "Искандер-М", які вдарили по східних регіонах, підтвердив представник Повітряних сил Юрій Ігнат. Балістику мали б збити зенітно-ракетні комплекси Patriot, але цього разу балістика не потрапила у приціл, хоч раніше ці області були під захистом установки.