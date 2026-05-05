Что будет, если закончатся Patriot: сценарий для Украины и спасет ли MAMBA

После ночной атаки 5 мая, когда из 11 баллистических ракет удалось сбить только одну, вопрос дефицита противоракет для Украины снова выходит на первый план. На фоне глобального истощения запасов ПВО из-за конфликтов на Ближнем Востоке каждый запуск Patriot все чаще становится вопросом выбора. Фокус выяснил, что будет, если эти ракеты закончатся и есть ли у Украины альтернатива.

О дефиците ракет к системам ПВО говорят не первый месяц — особенно после обострения на Ближнем Востоке и ударов Ирана, которые заставили США и союзников активнее расходовать собственные запасы. На этом фоне вопрос поставки противоракет Украине все чаще выходит за пределы плановых решений и упирается в глобальную конкуренцию за ограниченный ресурс.

В таких условиях украинская противовоздушная оборона вынуждена работать более экономно — менять тактику, комбинировать различные средства и приоритезировать цели для перехвата. Ракеты к системам Patriot, которые остаются ключевым инструментом против баллистики, фактически превращаются в стратегический ресурс.

Відео дня

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 5 мая Россия выпустила по Украине 11 баллистических ракет "Искандер-М", была сбита или подавлена только одна ракета.

Это может свидетельствовать как об изменении тактики противника, так и об ограниченных возможностях ПВО в условиях дефицита противоракет.

Фактически речь идет о ситуации, когда даже при наличии современных систем их эффективность напрямую зависит от количества доступных ракет. В результате решение о перехвате все чаще становится вопросом приоритетов — какие объекты защищать в первую очередь.

На этом фоне Россия может усиливать ставку на баллистику как инструмент прорыва ПВО и истощения украинских запасов. Массированные пуски создают нагрузку на систему и заставляют расходовать ограниченный ресурс.

Украина постепенно входит в фазу, где ключевым ограничением становится не только наличие систем противовоздушной обороны, а количество ракет к ним, от которого напрямую зависит способность противодействовать баллистическим угрозам.

Что будет без Patriot: сценарий дефицита противоракет для Украины

Обозреватель портала Милитарный Вадим Кушников отмечает, что вопрос о возможном исчерпании противобаллистических средств для Украины уже не является теоретическим.

По его словам, еще в начале 2026 года Украина уже сталкивалась с подобной ситуацией. В частности, в январе российские войска активно применяли баллистические средства поражения, и эта активизация совпала с ограниченными возможностями украинской ПВО по перехвату.

"Мы видим, что, к сожалению, активизация россиян совпала с истощением наших средств перехвата, в первую очередь — ракет к комплексам Patriot, которые составляют основу противоракетной обороны", — говорит Фокусу Кушников.

Он подчеркивает, что на тот момент Украина фактически имела ограниченные возможности для ответа на такие атаки, и это признавали на самом высоком уровне.

Похожей оценки придерживается и военный эксперт Павел Нарожный. Он отмечает, что возможности Украины по усилению противоракетной обороны объективно ограничены — как с точки зрения рынка, так и производства.

Эксперт напоминает, что в мире фактически существует лишь несколько систем, которые способны эффективно работать против баллистических ракет и которые теоретически могла бы получить Украина.

"Если говорить о том, что мы можем купить или получить, то это, по сути, три системы: Patriot, SAMP/T, а также южнокорейский комплекс. Но все они имеют свои ограничения — и по доступности, и по темпам производства", — говорит Фокусу Нарожный.

По словам эксперта, даже при наличии финансирования поставки не могут быть быстрыми.

"Даже если представить, что Украина получит десятки миллиардов евро, это не означает, что системы появятся сразу. Есть ограничения производства — как самих комплексов, так и ракет к ним", — продолжает он.

В то же время Кушников отмечает, что Украина рассчитывает на усиление противоракетной обороны за счет альтернативных систем. Речь идет, в частности, о франко-итальянских комплексах SAMP/T (MAMBA), которые должны дополнить уже имеющиеся средства.

По его словам, Украина ожидает получить несколько таких систем в рамках договоренностей с Францией, достигнутых в конце прошлого года.

"Есть надежда, что эти комплексы смогут дополнить Patriot и стать дополнительным элементом в построении системы противоракетной обороны", — добавляет эксперт.

Нарожный в свою очередь менее оптимистичен. По его словам, альтернативные системы не всегда могут полностью заменить Patriot. В частности, эффективность SAMP/T против баллистических целей оценивается неоднозначно, а модернизированные версии находятся на стадии разработки.

На этом фоне оба эксперта сходятся в главном: в случае дефицита ракет к Patriot возможности Украины по перехвату баллистики резко сократятся.

"Если или когда ракеты для Patriot закончатся, у нас останутся только косвенные методы воздействия. То есть перехватывать баллистические ракеты мы не сможем", — говорит Нарожный.

Удары по заводам и дефицит в РФ: можно ли уменьшить угрозу баллистики

Отдельно эксперты отмечают, что Украина уже работает над другим направлением противодействия — ударами по российской оборонной промышленности.

В частности, среди примеров Кушников приводит удары по Уткинскому заводу — предприятию, которое отвечает за производство баллистических и крылатых ракет, включая компоненты для комплексов "Искандер-М". Также речь идет о поражении предприятия "Кремний", которое производит микроэлектронику для ракет.

"Именно уничтожение производственных цепей является одним из наиболее эффективных способов уменьшения ракетной угрозы", — отмечает Кушников.

В то же время эксперты признают: поражение уже готовых ракет значительно сложнее, ведь они хранятся на хорошо защищенных объектах, а часть из них запускается с носителей, которые сложно достать.

"Например, "Кинжалы" запускаются с самолетов МиГ-31К, которые пока остаются вне досягаемости украинских средств поражения", — объясняет Нарожный.

Эксперт также подчеркивает, что Украина уже демонстрирует успехи в нанесении ударов по российскому ВПК и арсеналам, где хранятся ракеты.

"Вопрос в том, сможем ли мы масштабировать эти удары настолько, чтобы существенно повлиять на способность России производить ракеты", — говорит он.

Параллельно, как отмечают эксперты, проблемы с ракетами наблюдаются и в России.

По словам Кушникова, использование ракет от систем С-400 для ударов по Украине, а также срыв контрактов на их экспорт, в частности в Индию, свидетельствуют о том, что РФ вынуждена переориентировать даже экспортные запасы на собственные нужды.

"Это прямое свидетельство того, что россияне в отдельных номенклатурах вооружения уже дошли до уровня, когда используют даже то, что было законтрактовано для других государств", — говорит эксперт.

С этим соглашается и Нарожный и отмечает, что в итоге формируется симметричная стратегия: если невозможно перехватить все ракеты, задачей становится уменьшение их количества еще до запуска — через удары по производству, складам и логистике.

Напомним, в ночь на 5 мая враг атаковал ряд областей Украины беспилотниками и баллистическими ракетами. Под ударом этой ночью в частности оказались Киевщина, Харьков и Запорожье.

Также утром 4 мая российская армия ударила по поселку Безлюдовка на Харьковщине — вероятно, барражирующим боеприпасом"Бандероль", о котором ранее рассказывали в ГУР.