"Даже лягушки не водятся": россияне "убивают" реку Кальчик и Азовское море в Мариуполе (видео)

Во временно оккупированном российской армией Мариуполе загрязняют реку Кальчик.

Российские захватчики используют городскую речную для сброса промышленных отходов. Местные жители рассказывают, что эти стоки попадают в Азовское море. А в самом водоеме нет ничего живого. Там даже лягушки не живут. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

Как рассказывают жители Мариуполя, источником загрязнения стал бетонный завод, который возвели российские оккупанты. Предприятие сбрасывает свои отходы прямо в реку и не использует никакие системы очистки.

"Еще в конце 2023 года оккупационные власти возвели перекрытие через Кальчик. В результате варварских методов строительства значительную часть реки просто засыпали землей со шлаком. Кроме этого, в воду регулярно попадают потоки канализационных стоков и промышленных отходов", — говорится в заявлении горсовета.

На опубликованном видео заметно, что вода в Кальчике изменила цвет и стала мутной и вязкой. Люди говорят, что состояние водоема "катастрофическое".

"Вонь невероятная. Где службы? Что они собираются здесь делать? Какую инфраструктуру налаживать? Все стекает к морю", — рассказывают очевидцы.

Экоцид, который оказывает РФ в Мариуполе, уже влияет на экосистему моря, утверждает Мариупольский городской совет.

"Катастрофическое состояние водной экосистемы уже приводит к массовому вымиранию рыбы. В частности, сообщалось о почти полном исчезновении бычка в акватории Азовского моря. Также неоднократно фиксировали случаи выброса мертвых дельфинов и рыбы на побережье. Такая ситуация создает серьезную угрозу распространения инфекционных заболеваний", — говорится в заявлении.

