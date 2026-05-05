"Навіть жаби не водяться": росіяни "вбивають" річку Кальчик та Азовське море у Маріуполі (відео)

У тимчасово окупованому російською армією Маріуполі забруднюють річку Кальчик.

Російські загарбники використовують міську річну для скидання промислових відходів. Місцеві жителі розповідають, що ці стоки потрапляють до Азовського моря. А у самій водоймі нема нічого живого. Там навіть жаби не живуть. Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

Річку Кальчик забруднюють у Маріуполі

Як розповідають жителі Маріуполя, джерелом забруднення став бетонний завод, який звели російські окупанти. Підприємство скидає свої відходи прямо у річку та не використовує жодні системи очищення.

"Ще наприкінці 2023 року окупаційна влада звела перекриття через Кальчик. Унаслідок варварських методів будівництва значну частину річки просто засипали землею зі шлаком. Окрім цього, до води регулярно потрапляють потоки каналізаційних стоків і промислових відходів", — йдеться у заяві міськради.

Відео дня

На опублікованому відео помітно, що вода в Кальчику змінила колір та стала каламутною та в’язкою. Люди кажуть, що стан водойми "катастрофічний".

"Сморід неймовірний. Де служби? Що вони збираються тут робити? Яку інфраструктуру налагоджувати? Усе стікає до моря", — розповідають очевидці.

Екоцид, який чинить РФ у Маріуполі, вже впливає на екосистему моря, стверджує Маріупольська міська рада.

"Катастрофічний стан водної екосистеми вже призводить до масового вимирання риби. Зокрема, повідомлялося про майже повне зникнення бичка в акваторії Азовського моря. Також неодноразово фіксували випадки викиду мертвих дельфінів і риби на узбережжі. Така ситуація створює серйозну загрозу поширення інфекційних захворювань", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що маріупольців примушують звільняти квартири для росіян. У Маріуполі, який перебуває під тимчасовою окупацією Росії, місцеві жителі залишаються без житла та будь-яких компенсацій за зруйновані будинки. Натомість окупанти активно "переселяють" у місто приїжджих з Росії та витісняють корінних мешканців.

Також Фокус писав, що вже 28 грудня "відновлений" драмтеатр у тимчасово окупованому Маріуполі відкрили. Ба більше, Пушилін назвав місце воєнного злочину у місті локацією, куди приїжджатимуть з сім'ями.