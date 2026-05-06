В Киеве произошел взрыв возле станции метро "Зверинецкая": что известно (обновлено)
В полиции Киева подтвердили факт взрыва. Впоследствии сообщили, что информация не подтверждается.
В Киеве не подтверждается информация о взрыве возле станции метро "Зверинецкая", о чем ранее сообщали Telegram-каналы, рассказали "Суспільному" в Нацполиции.
Отмечается, что произошло короткое замыкание электропроводов в техническом колодце подземного перехода, пострадавших нет, также не обнаружили посторонних предметов.
О том, что в Киеве прогремел взрыв в переходе станции метро "Зверинецкая" сообщали журналисты ТСН со ссылкой на Нацполицию. Тогда отмечалось, что в Нацполиции подтвердили факт взрыва и подробности обещали рассказать позже.
