У Києві стався вибух біля станції метро "Звірінецька": що відомо (оновлено)

У поліції Києва підтвердили факт вибуху. Згодом повідомили, що інформація не підтверджується.

У Києві не підтверджується інформація про вибух біля станції метро "Звіринецька", про що раніше повідомляли Telegram-канали, розповіли "Суспільному" в Нацполіції.

Зазначається, що відбулося коротке замикання електропроводів у технічному колодязі підземного переходу, постраждалих немає, також не виявили сторонніх предметів.

Про те, що у Києві прогримів вибух у переході станції метро "Звіринецька" повідомляли журналісти ТСН із посиланням на Нацполіцію. Тоді зазначалось, що у Нацполіції підтвердили факт вибуху і подробиці обіцяли розповісти пізніше.

Нагадаємо, увечері 2 травня у Черкасах пролунав вибух у житловому будинку.

Також 29 травня у Харкові вибухнув автомобіль: постраждав перехожий, у Нацполіції розповіли подробиці інциденту.