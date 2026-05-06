У Києві стався вибух біля станції метро "Звірінецька": що відомо (оновлено)
У поліції Києва підтвердили факт вибуху. Згодом повідомили, що інформація не підтверджується.
У Києві не підтверджується інформація про вибух біля станції метро "Звіринецька", про що раніше повідомляли Telegram-канали, розповіли "Суспільному" в Нацполіції.
Зазначається, що відбулося коротке замикання електропроводів у технічному колодязі підземного переходу, постраждалих немає, також не виявили сторонніх предметів.
Про те, що у Києві прогримів вибух у переході станції метро "Звіринецька" повідомляли журналісти ТСН із посиланням на Нацполіцію. Тоді зазначалось, що у Нацполіції підтвердили факт вибуху і подробиці обіцяли розповісти пізніше.
