Выборы и отправка повесток в "Дії": в Минцифре объяснили, почему это пока невозможно (видео)

В Украине исключили возможность проведения выборов через приложение "Дія" и не планируют использовать его для рассылки повесток. Правительство объясняет это не техническими ограничениями, а прежде всего юридическими требованиями, в частности необходимостью гарантировать тайну голосования.

Как рассказал исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью YouTube-каналу "Forbes-Украина", тема электронного голосования регулярно появляется в публичном пространстве, однако в нынешних условиях она остается скорее теоретической. По его словам, главная преграда заключается в необходимости сохранить полную тайну выбора каждого избирателя, что в цифровой среде значительно сложнее, чем в традиционных избирательных процедурах.

Он отметил, что действующая модель выборов с физическими участками и кабинками для голосования пока является единственной, которая полностью соответствует конституционным требованиям. Любые разговоры об электронном голосовании возможны только после широкого общественного обсуждения и, вероятно, принятия соответствующего решения на уровне всего общества, например через референдум.

"Когда говорят, что "Дія" может быть использована в выборах — это невозможно, потому что согласно Конституции надо, чтобы была тайна голосования, чтобы наш голос, любой в Украине, куда он поставил галочку, осталась его тайная информация", — отметил Борняков.

В то же время Борняков отметил, что в мире уже существуют примеры электронного голосования. В частности, такие системы внедряли или тестировали в Эстонии, а также рассматривались технологическими компаниями вроде Microsoft. Однако даже эти наработки не снимают ключевого вызова — гарантии абсолютной конфиденциальности и доверия к результатам выборов.

Именно поэтому, по его словам, Украина должна двигаться постепенно: сначала необходимо урегулировать все правовые вопросы, и только после этого можно говорить о возможной технической реализации подобных решений. Также он подчеркнул, что использование "Дії" для рассылки повесток не рассматривается и не планируется, несмотря на различные слухи в информационном пространстве.

Вместе с этим правительство продолжает курс на цифровизацию государственных услуг, который предусматривает уменьшение потребности граждан физически посещать государственные учреждения. Это, по словам Борнякова, делает сервисы более удобными и одновременно повышает безопасность в условиях войны, когда массовые скопления людей могут создавать дополнительные риски.

Важным направлением остается и защита персональных данных. Они хранятся в различных государственных реестрах, поэтому государство должно обеспечить их надежную безопасность и контроль доступа. Этот вопрос уже напрямую связан с евроинтеграционными требованиями, ведь Украина должна приближать свое законодательство к стандартам Европейского Союза.

"У нас есть персональные данные в государстве, не в институте. И владельцами этих персональных данных являются различные институты. Как нам так сделать, чтобы они были максимально защищены? Это топ-приоритет. И это, кстати, является частью требований европейских. Потому что они смотрят на нашу "Дію", на сервисы, на то, как мы строим цифровое государство, на наше видение. Им нравится. Они на самом деле в большинстве случаев говорят просто: "вау, это круто". Но следующий вопрос — у нас есть стандарты защиты персональных данных, как вы им соответствуете? И это уже невозможно игнорировать", — заявил он.

В частности речь идет об имплементации норм регламента GDPR, который определяет правила обработки и защиты персональных данных в странах ЕС. По словам Борнякова, европейские партнеры положительно оценивают развитие украинских цифровых сервисов, однако все больше внимания уделяют именно соответствию этим стандартам.

"Мы быстро движемся по треку подготовки законодательства под вступление в Европейский Союз. И это уже прямо становится большой проблемой. Нам надо обновлять законодательство о персональных данных, о GDPR. И это не наша, кстати, ответственность. Это больше, скажем так, две институции. Это Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека и парламент. Но мы готовы принимать участие", — сказал чиновник.

Напомним, что как рассказывал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок, в Украине готовятся к возможным выборам и референдуму, но пока нет четкого понимания, как именно их проводить во время войны. По его словам, референдум с одним вопросом теоретически могут провести через приложение "Дія".

