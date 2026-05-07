На Литовском проспекте в Киеве заметили необычных пешеходов (видео)

Три лося пересекли Литовский проспект в Оболонском районе Киева на глазах у удивленных участников дорожного движения.

Парнокопытные, не обращая внимания на автомомбили, перебежали дорогу неполалеку от площади Шевченко. Соответсвующие кадры опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный".

"Лососи пошли на нерест! Кстати, это не в первый раз. Надо было уже давно знаки поставить и не только там. Но ведь нафига оно нужно укравтодору", — шутят в комментариях под видео.

Как пишет "24 канал", в 2024–2025 годах в Киеве неоднократно фиксировали появление лосей в черте города, особенно в Деснянском и Оболонском районах, а также в парке Партизанской славы.

Животные заходят из пригородов (например, Бортничей), часто пугаясь браконьеров или из-за миграции.

Специалисты Центра спасения диких животных ловят их и вывозят обратно в дикую природу, поскольку в городе для животных очень высок риск травм из-за ДТП.

Отметим, что лось является редким животным и сейчас занесен в Красную книгу Украины.

Как сообщалось ранее, знаменитый олень Борис из Ровненской области снова попал в ДТП во время транспортировки. Животное испытало сильный стресс, но видимых повреждений на нем нет.

Напомним, в Киеве спасли барсука, который упал в колодец с кабелями и выключил интернет.