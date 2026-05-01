Упал в колодец с кабелями и выключил интернет: в Киеве спасли барсука

В Киеве спасатели достали барсука, который оказался в колодце с кабелями под землей. Животное не могло самостоятельно выбраться, поэтому к операции привлекли специалистов, которые осторожно вытащили его и вернули на поверхность.

Зооволонтеры спасли барсука, который упал в затопленный колодец с кабелями и, вероятно, вызвал перебои с интернетом. Животное достали и отпустили в естественную среду, сообщили в Kyiv Animal Rescue Group.

"Если у вас вдруг пропал интернет — не спешите обвинять провайдера или судьбу. Возможно, где-то барсук упал в подтопленный колодец и пытается не намокнуть, держась за ваши провода", — шутят волонтеры Kyiv Animal Rescue Group.

Инцидент произошел в Бортничах. Барсук провалился в кабельный коллектор, где стояла вода, и чтобы не намокнуть, держался лапами за провода. Волонтеры быстро вытащили животное из ловушки. Барсук не получил серьезных травм — лишь немного поцарапал нос.

"Госпитализация не понадобилась, зато характер проявился сразу: начал активно разбирать переноску", — рассказали спасатели.

После этого барсука отвезли в ближайший лес. Когда колодец освободили, специалисты смогли начать ремонт поврежденных кабелей.

"Поэтому пушистого оперативно доставили в ближайший лес, откуда он, вероятно, и пришел. И он или она пошла жить свою лучшую барсучью жизнь", — добавили спасатели.

В Kyiv Animal Rescue Group также призвали киевлян обращать внимание на открытые или поврежденные люки. По их словам, в случае обнаружения таких мест стоит хотя бы временно их прикрыть или сообщить соответствующие службы, ведь подобные ситуации не всегда завершаются без последствий.

