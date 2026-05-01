Впав у колодязь з кабелями та вимкнув інтернет: у Києві врятували борсука

У Києві рятувальники дістали борсука, який опинився у колодязі з кабелями під землею. Тварина не могла самостійно вибратися, тому до операції залучили фахівців, які обережно витягли її та повернули на поверхню.

Зооволонтери врятували борсука, який впав у затоплений колодязь із кабелями та, ймовірно, спричинив перебої з інтернетом. Тварину дістали та відпустили у природне середовище, повідомили у Kyiv Animal Rescue Group.

"Якщо у вас раптом зник інтернет — не поспішайте звинувачувати провайдера чи долю. Можливо, десь борсук впав у підтоплений колодязь і намагається не намокнути, тримаючись за ваші дроти", — жартують волонтери Kyiv Animal Rescue Group.

Інцидент стався у Бортничах. Борсук провалився у кабельний колектор, де стояла вода, і щоб не намокнути, тримався лапами за дроти. Волонтери швидко витягли тварину з пастки. Борсук не зазнав серйозних травм — лише трохи подряпав ніс.

"Шпиталізація не знадобилась, зате характер проявився одразу: почав активно розбирати переноску", — розповіли рятувальники.

Після цього борсука відвезли до найближчого лісу. Коли колодязь звільнили, фахівці змогли розпочати ремонт пошкоджених кабелів.

"Тож пухнастого оперативно доправили до найближчого лісу, звідки він, ймовірно, і прийшов. І він чи вона пішла жити своє найкраще барсуче життя", — додали рятувальники.

У Kyiv Animal Rescue Group також закликали киян звертати увагу на відкриті або пошкоджені люки. За їхніми словами, у разі виявлення таких місць варто хоча б тимчасово їх прикрити або повідомити відповідні служби, адже подібні ситуації не завжди завершуються без наслідків.

