На Литовському проспекті в Києві помітили незвичайних пішоходів (відео)

Три лосі перетнули Литовський проспект в Оболонському районі Києва на очах у здивованих учасників дорожнього руху.

Парнокопитні, не зважаючи на автомомбілі, перебігли дорогу неподалік від площі Шевченка. Відповідні кадри опублікував Telegram-канал "Київ оперативний".

"Лососі пішли на нерест! До речі, це не вперше. Треба було вже давно знаки поставити і не тільки там. Але ж нафіга воно потрібно укравтодору", — жартують у коментарях під відео.

Як пише "24 канал", у 2024-2025 роках у Києві неодноразово фіксували появу лосів у межах міста, особливо в Деснянському та Оболонському районах, а також у парку Партизанської слави.

Тварини заходять із передмість (наприклад, Бортничів), часто лякаючись браконьєрів або через міграцію.

Фахівці Центру порятунку диких тварин ловлять їх і вивозять назад у дику природу, оскільки в місті для тварин дуже високий ризик травм через ДТП.

Зазначимо, що лось є рідкісною твариною і зараз занесений до Червоної книги України.

