Конфликт с ветераном 3 ОШБр в Днепре: в ТЦК отреагировали на заявления военного

В Днепропетровском областном ТЦК и СП прокомментировали скандал вокруг ветерана 3 отдельной штурмовой бригады, информация о якобы избиении которого начала распространяться в соцсетях. В центре комплектования заявили, что никакого физического насилия в отношении мужчины не применяли.

Мужчину остановила группа оповещения для проверки документов и подтверждения его статуса, сообщила пресс-служба Днепропетровского областного ТЦК и СП в Facebook 7 апреля. В центре комплектования утверждают, что во время общения гражданин начал провоцировать военнослужащих, после чего его доставили в районный ТЦК и СП, где конфликт продолжился.

"Во время пребывания у РТЦК и СП данный гражданин все же решил показать свои документы, согласно которым была проверена информация о его статусе, и после этого он покинул территорию. На следующий день в РТЦК и СП прибыли граждане, которые проходили тоже военную службу в 3 ОШБр", — указали в ТЦК.

Відео дня

Представители ТЦК объяснили им обстоятельства конфликта и показали записи с камер видеонаблюдения. После просмотра видео, утверждают в центре комплектования, никаких претензий со стороны военных не было, после чего они покинули территорию. В Днепропетровском областном ТЦК и СП также заявили, что впоследствии мужчина вместе со своим адвокатом якобы начали требовать компенсацию в размере от 15 до 100 тысяч долларов США.

В ТЦК считают, что видео инцидента было опубликовано этим гражданином в соцсетях с целью получения неправомерной выгоды. Там отметили, что никакого избиения ветерана не было, а распространенные им заявления не соответствуют действительности. В ведомстве призвали проверять источники информации и не доверять, как там отметили, "манипулятивным вбросам", которые могут использоваться для информационно-психологического воздействия или быть частью враждебной пропаганды.

Позиция военнослужащего 3 ОШБр

Военнослужащий 3-го армейского корпуса Дмитрий Матяш, который получил инвалидность из-за войны, заявил, что подвергся избиению со стороны работников днепровского ТЦК. По словам мужчины, его автомобилю перегородила путь черная машина, после чего на него напали люди в масках. Ветеран утверждает, что никакой проверки документов не было — его сразу начали бить ногами.

"Мое достоинство просто унизили. Я стоял на коленях, и меня п....ли, как собаку в течение часа", — рассказал Дмитрий Матяш.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

После инцидента, по словам военного, его доставили в Шевченковский районный ТЦК. Там, как утверждает мужчина, после выяснения, что он является ветераном войны, работники центра начали извиняться, а затем отпустили его. Позже Дмитрий Матяш вместе с побратимами вернулся в здание ТЦК, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Однако, по словам ветерана, руководитель учреждения заявил, что будет защищать своих подчиненных.

"Смотрите, это начальник. Начальник, который прикрывает то, что меня п....лы, и хочет, чтобы я простил ему... Я не против ТЦК, но я против вот этого произвола, и вот этих "спортиков", непонятно кого. Я против такого преступления, я против бусификации, я против этих пыток, которые они сделали", — заявил военный.

6 мая полиция Днепропетровской области сообщила об избиении 39-летнего мужчины работниками ТЦК в Днепре. Вероятно, правоохранители имели в виду именно этот случай. По данному факту дознаватели внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, что 6 мая в Днепре сотрудники СБУ проводили обыски в местном ТЦК и СП. В медиа сообщали, что причиной следственных действий мог стать конфликт с депутатом горсовета или его помощником, которых доставляли в центр комплектования.

Ранее мы также информировали, что СБУ и Нацполиция задержали чиновника мобилизационного отдела ТЦК в Днепре по подозрению в вымогательстве 1500 долларов у ветерана войны. По данным следствия, мужчина имел законные основания для исключения из воинского учета по состоянию здоровья, однако процедуру якобы намеренно затягивали.