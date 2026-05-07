Конфлікт із ветераном 3 ОШБр у Дніпрі: в ТЦК відреагували на заяви військового

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП прокоментували скандал навколо ветерана 3 окремої штурмової бригади, інформація про нібито побиття якого почала поширюватися у соцмережах. У центрі комплектування заявили, що жодного фізичного насильства щодо чоловіка не застосовували.

Чоловіка зупинила група оповіщення для перевірки документів і підтвердження його статусу, повідомила пресслужба Дніпропетровського обласного ТЦК та СП у Facebook 7 квітня. У центрі комплектування стверджують, що під час спілкування громадянин почав провокувати військовослужбовців, після чого його доставили до районного ТЦК та СП, де конфлікт продовжився.

"Під час перебування біля РТЦК та СП даний громадянин все ж вирішив показати свої документи, згідно яких була перевірена інформація щодо його статусу, та після цього він покинув територію. Наступного дня до РТЦК та СП прибули громадяни, які проходили теж військову службу в 3 ОШБр", — вказали у ТЦК.

Представники ТЦК пояснили їм обставини конфлікту та показали записи з камер відеоспостереження. Після перегляду відео, стверджують у центрі комплектування, жодних претензій із боку військових не було, після чого вони покинули територію. У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП також заявили, що згодом чоловік разом зі своїм адвокатом нібито почали вимагати компенсацію у розмірі від 15 до 100 тисяч доларів США.

У ТЦК вважають, що відео інциденту було опубліковане цим громадянином у соцмережах із метою отримання неправомірної вигоди. Там наголосили, що жодного побиття ветерана не було, а поширені ним заяви не відповідають дійсності. У відомстві закликали перевіряти джерела інформації та не довіряти, як там зазначили, "маніпулятивним вкидам", які можуть використовуватися для інформаційно-психологічного впливу або бути частиною ворожої пропаганди.

Позиція військовослужбовця 3 ОШБр

Військовослужбовець 3-го армійського корпусу Дмитро Матяш, який отримав інвалідність через війну, заявив, що зазнав побиття з боку працівників дніпровського ТЦК. За словами чоловіка, його автомобілю перегородила шлях чорна машина, після чого на нього напали люди в масках. Ветеран стверджує, що жодної перевірки документів не було — його одразу почали бити ногами.

"Мою гідність просто принизили. Я стояв на колінах, і мене п….ли, як собаку протягом години", — розповів Дмитро Матяш.

Обережно, відео містить ненормативну лексику.

Після інциденту, за словами військового, його доправили до Шевченківського районного ТЦК. Там, як стверджує чоловік, після з’ясування, що він є ветераном війни, працівники центру почали вибачатися, а згодом відпустили його. Пізніше Дмитро Матяш разом із побратимами повернувся до будівлі ТЦК, щоб з’ясувати обставини події. Однак, за словами ветерана, керівник установи заявив, що буде захищати своїх підлеглих.

"Дивіться, оце начальник. Начальник, який прикриває те, що мене п….ли, і хоче, щоб я пробачив йому… Я не проти ТЦК, але я проти от цього свавілля, і от цих "спортіків", незрозуміло кого. Я проти такого злочину, я проти бусифікації, я проти цих тортур, які вони зробили", — заявив військовий.

6 травня поліція Дніпропетровської області повідомила про побиття 39-річного чоловіка працівниками ТЦК у Дніпрі. Імовірно, правоохоронці мали на увазі саме цей випадок. За цим фактом дізнавачі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, що 6 травня у Дніпрі співробітники СБУ проводили обшуки у місцевому ТЦК та СП. У медіа повідомляли, що причиною слідчих дій міг стати конфлікт із депутатом міськради або його помічником, яких доставляли до центру комплектування.

Раніше ми також інформували, що СБУ та Нацполіція затримали посадовця мобілізаційного відділу ТЦК у Дніпрі за підозрою у вимаганні 1500 доларів у ветерана війни. За даними слідства, чоловік мав законні підстави для виключення з військового обліку через стан здоров’я, однак процедуру нібито навмисно затягували.