В Украине готовятся запустить продажу препарата Ozempic: когда это произойдет

В Украине планируют официально начать продажу препарата Ozempic, который в мире стал одним из самых известных средств для лечения диабета 2 типа и контроля веса. В Государственном экспертном центре Минздрава сообщили, что препарат уже проходит процедуру государственной регистрации.

С 15 мая в Украине планируют официально запустить продажу препарата "Оземпик", который применяют для лечения ожирения и сахарного диабета 2 типа. Лекарство уже импортировали в страну, а сейчас продолжаются завершающие этапы подготовки перед выходом на аптечный рынок. сообщили в фармацевтической компании Novo Nordisk в ответ на информационный запрос УП.

В компании отметили, что точные сроки появления препарата в аптеках могут меняться, поскольку это зависит от дальнейших процессов дистрибуции, которые осуществляют поставщики и аптечные сети. Также в Novo Nordisk отметили, что приобрести "Оземпик" можно будет только в официальных лицензированных аптеках.

Отпуск препарата будет осуществляться исключительно по рецепту врача в соответствии с украинским законодательством. Ранее в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками сообщили, что препарат уже зарегистрирован в Украине и внесен в Государственный реестр лекарственных средств.

В последние годы Ozempic стал одним из самых популярных препаратов в мире. Его активно обсуждали из-за использования среди знаменитостей и резкого роста спроса на средства для похудения.

В Украине в апреле 2026 года отдельные серии "Оземпика" передали на государственный контроль качества перед возможным запуском в оборот. После завершения этой процедуры препарат сможет официально продаваться на территории всей страны без дополнительных ограничений.

"Оземпик", действующим веществом которого является семаглутид, относится к рецептурным препаратам. Его назначают исключительно для лечения взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Напомним, что исполнительный директор датской фармкомпании Novo Nordisk Гордон Финдли потерял сознание в Овальном кабинете во время выступления президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел после объявления соглашения с Eli Lilly и Novo Nordisk по снижению цен на препараты GLP-1, в частности Wegovy и Zepbound.

Ранее мы также информировали, что у препаратов на основе семаглутида, в частности Ozempic, обнаружили еще один возможный побочный эффект — изменение вкусовых ощущений. По словам врача Дэниела Розена, некоторые пациенты жаловались на "металлический" привкус или потерю удовольствия от еды.

