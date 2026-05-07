В Україні готуються запустити продаж препарату Ozempic: коли це станеться

В Україні планують офіційно розпочати продаж препарату Ozempic, який у світі став одним із найвідоміших засобів для лікування діабету 2 типу та контролю ваги. У Державному експертному центрі МОЗ повідомили, що препарат уже проходить процедуру державної реєстрації.

Із 15 травня в Україні планують офіційно запустити продаж препарату “Оземпік”, який застосовують для лікування ожиріння та цукрового діабету 2 типу. Ліки вже імпортували в країну, а зараз тривають завершальні етапи підготовки перед виходом на аптечний ринок. повідомили у фармацевтичній компанії Novo Nordisk у відповідь на інформаційний запит УП.

У компанії зазначили, що точні терміни появи препарату в аптеках можуть змінюватися, оскільки це залежить від подальших процесів дистрибуції, які здійснюють постачальники та аптечні мережі. Також у Novo Nordisk наголосили, що придбати “Оземпік” можна буде лише в офіційних ліцензованих аптеках.

Відпуск препарату здійснюватиметься виключно за рецептом лікаря відповідно до українського законодавства. Раніше у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками повідомили, що препарат уже зареєстрований в Україні та внесений до Державного реєстру лікарських засобів.

Останніми роками Ozempic став одним із найпопулярніших препаратів у світі. Його активно обговорювали через використання серед знаменитостей та різке зростання попиту на засоби для схуднення.

В Україні у квітні 2026 року окремі серії “Оземпіку” передали на державний контроль якості перед можливим запуском в обіг. Після завершення цієї процедури препарат зможе офіційно продаватися на території всієї країни без додаткових обмежень.

“Оземпік”, діючою речовиною якого є семаглутид, належить до рецептурних препаратів. Його призначають виключно для лікування дорослих пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу.

Нагадаємо, що виконавчий директор данської фармкомпанії Novo Nordisk Гордон Фіндлі знепритомнів в Овальному кабінеті під час виступу президента США Дональда Трампа. Інцидент стався після оголошення угоди з Eli Lilly і Novo Nordisk щодо зниження цін на препарати GLP-1, зокрема Wegovy і Zepbound.

Раніше ми також інформували, що у препаратів на основі семаглутиду, зокрема Ozempic, виявили ще один можливий побічний ефект – зміну смакових відчуттів. За словами лікаря Деніела Розена, деякі пацієнти скаржилися на “металевий” присмак або втрату задоволення від їжі.

