Увидел развалившийся Кремль: Небензя сбежал с вечеринки постпредов ООН из-за украинского пива

Представитель России в ООН Василий Небензя сбежал с вечеринки, где постоянные представители стран в Организации объединенных наций собираются на "неформальный клуб любителей пива". Это произошло после того, как он увидел украинское пиво.

Об этой истории рассказала жена постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника Светлана в своей заметке в Facebook. По ее словам, Небензя нечасто ходит на подобные социальные собрания.

Мельник рассказала, что она вместе с мужем решила присоединиться к неформальному клубу любителей пива. Они обратились к знакомым, которые импортируют украинское пиво в США, и те предоставили образцы своей продукции — различные сорта крафтового пива львовской компании "Правда".

"Среди них особенно ярко выделялось пиво "Сила", на этикетке которого изображен красный силуэт Кремля, от которого отваливаются башни, а над ним самим гордо развевается наш желто-синий флаг", — пишет она.

Андрей Мельник с пивом "Сила" Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Жена постпреда Украины в ООН отметила, что вскоре после того, как продукция была размещена, на мероприятии появился Небензя, который подошел к бару, чтобы ознакомиться с ассортиментом.

"Как только он подошел к барной стойке, чтобы продегустировать что-то новенькое, то просто ошарашен, что там полный набор именно украинского крафтового пива. До выбора, до цвета. С развалившимся Кремлем посередине. Это видимо ему немного испортило настроение и аппетит, поэтому он буквально несколько минут покрутился и как пробка исчез из нашей импрезы. Видимо будет в следующий раз "Жигулевское" заказывать", — отметила она.

Зато другим посетителям, по словам жены Андрея Мельника, украинское пиво очень нравилось. Поэтому она пообещала продолжать "пивную дипломатию в Нью-Йорке".

Напомним, что в январе Небензя в ООН пригрозил, что РФ будет воевать, пока Зеленский "не опомнится".

В ноябре 2023 года тогдашний представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что миссия РФ в ООН — это разведчики и шпионы, которые следят друг за другом и отравляют жизнь другим членам Совбеза ООН, поскольку им приходится постоянно слушать "ересь", которую россияне говорят во время своих выступлений.