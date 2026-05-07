Побачив розвалений Кремль: Небензя втік з вечірки постпредів ООН через українське пиво

Представник Росії в ООН Василь Небензя втік з вечірки, де постійні представники країн в Організації об'єднаних націй збираються на "неформальний клуб любителів пива". Це сталося після того, як він побачив українське пиво.

Про цю історію розповіла дружина постійного представника України при ООН Андрія Мельника Світлана в своєму дописі в Facebook. За її словами, Небензя нечасто ходить на подібні соціальні зібрання.

Мельник розповіла, що вона разом з чоловіком вирішила долучитися до неформального клубу любителів пива. Вон звернулися до знайомих, які імпортують українське пиво до США, і ті надали зразки своєї продукції — різні сорти крафтового пива львівської компанії "Правда".

"Серед них особливо яскраво виділялося пиво "Сила", на етикетці якого зображено червоний силует Кремля, від якого відвалюються вежі, а над ним самим гордо майорить наш жовто-синій прапор", — пише вона.

Андрій Мельник з пивом "Сила" Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Дружина постпреда України в ООН зазначила, що незабаром після того, як продукція була розміщена, на заході з'явився Небензя, який підійшов до бару, щоб ознайомитися з асортиментом.

"Як тільки він підійшов до барної стійки, щоб продегустувати щось новеньке, то просто ошарів, що там повний набор саме українського крафтового пива. До вибору, до кольору. Із розваленим Кремлем посередині. Це мабуть йому трохи зіпсувало настрій та апетитит, тож він буквально кілька хвилин покрутився і як пробка зник із нашої імпрези. Мабуть буде наступного разу "Жигулевское" замовляти", — відзначила вона.

Натомість іншим відвідувачем, за словами дружини Андрія Мельника, українське пиво дуже смакувало. Тож вона пообіцяла продовжувати "пивну дипломатію в Нью-Йорку".

Нагадаємо, що в січні Небензя в ООН пригрозив, що РФ воюватиме, доки Зеленський "не схаменеться".

У листопаді 2023 року тодішній представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що місія РФ в ООН — це розвідники і шпигуни, які стежать одне за одним і отруюють життя іншим членам Радбезу ООН, оскільки їм доводиться постійно слухати "єресь", яку росіяни говорять під час своїх виступів.