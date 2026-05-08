Имела 44 года стажа: из школы Львова уволили учительницу, которая называла сына военного "тупым"

Во львовской школе №13 завершили служебную проверку после скандала, связанного с оскорблениями в адрес сына военнослужащего. По результатам проверки педагога, которая имела 44 года стажа, уволили из заведения, а администрация школы и несколько работников получили дисциплинарные взыскания.

Во Львове завершили внутреннюю проверку в школе №13 после конфликта между педагогом и сыном военнослужащего. По словам директора Департамента образования и культуры Львова Андрея Закалюка, специалисты изучили все обстоятельства ситуации, провели беседы с участниками конфликта и проанализировали действия работников учебного заведения.

"По состоянию на сегодня учительница уже не работает в этом учебном заведении. Понедельник был ее последним рабочим днем. Также за ненадлежащее реагирование и нарушения во время внутреннего рассмотрения ситуации выговоры получили администрация школы, практический психолог, классный руководитель и социальный педагог", — отметил Закалюк.

Андрей Закалюк поблагодарил всех, кто обратил внимание на ситуацию вокруг школы №13. Он отметил, что безопасность детей, уважение к их достоинству и доверие родителей к образовательным учреждениям остаются безусловным приоритетом для города.

В то же время директор департамента призвал общественность ответственно относиться к публичным оценкам подобных случаев. По его словам, каждая такая ситуация касается конкретных людей, а выводы должны базироваться только на проверенных фактах и полном выяснении всех обстоятельств.

Напомним, что во львовской школе №13 вспыхнул скандал после заявлений о буллинге сына военнослужащего. Мать школьника утверждала, что учительница называла ребенка "дебилом" и "тупым", а также унижала его во время учебы. После огласки ситуацией занялся Департамент образования Львова и назначил служебную проверку.

