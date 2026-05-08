Мала 44 роки стажу: зі школи Львова звільнили вчительку, яка називала сина військового "тупим"

У львівській школі №13 завершили службову перевірку після скандалу, пов’язаного з образами на адресу сина військовослужбовця. За результатами перевірки педагогиню, яка мала 44 роки стажу, звільнили із закладу, а адміністрація школи та кілька працівників отримали дисциплінарні стягнення.

У Львові завершили внутрішню перевірку у школі №13 після конфлікту між педагогинею та сином військовослужбовця. За словами директора Департаменту освіти і культури Львова Андрія Закалюка, фахівці вивчили всі обставини ситуації, провели розмови з учасниками конфлікту та проаналізували дії працівників навчального закладу.

"Станом на сьогодні вчителька вже не працює у цьому закладі освіти. Понеділок був її останнім робочим днем. Також за неналежне реагування та порушення під час внутрішнього розгляду ситуації догани отримали адміністрація школи, практичний психолог, класний керівник і соціальний педагог", — зазначив Закалюк.

Андрій Закалюк подякував усім, хто звернув увагу на ситуацію навколо школи №13. Він наголосив, що безпека дітей, повага до їхньої гідності та довіра батьків до освітніх закладів залишаються безумовним пріоритетом для міста.

Водночас директор департаменту закликав громадськість відповідально ставитися до публічних оцінок подібних випадків. За його словами, кожна така ситуація стосується конкретних людей, а висновки мають базуватися лише на перевірених фактах та повному з’ясуванні всіх обставин.

Нагадаємо, що у львівській школі №13 спалахнув скандал після заяв про булінг сина військовослужбовця. Мати школяра стверджувала, що вчителька називала дитину “дебілом” і “тупим”, а також принижувала його під час навчання. Після розголосу ситуацією зайнявся Департамент освіти Львова та призначив службову перевірку.

