В Украине могут ввести водительские права для пользователей электросамокатов: появилась петиция

В Украине зарегистрировали петицию, в которой предлагают сделать обязательными водительские удостоверения для пользователей электросамокатов, моноколес и другого легкого электротранспорта. Автор инициативы считает, что из-за стремительного распространения такого транспорта в городах все чаще случаются ДТП, наезды на пешеходов и другие опасные ситуации.

Как пишет профильное издание "Судебно-юридическая газета", по состоянию на 8 мая петиция №41/009736-26еп собрала 158 подписей из необходимых 25 тысяч. До завершения сбора подписей остается 76 дней.

В тексте петиции отмечается, что пользователи электросамокатов часто передвигаются по тротуарам на высокой скорости, выезжают на дорогу, игнорируют правила дорожного движения и нередко перевозят по несколько человек на одном самокате. По мнению автора обращения, обязательное получение водительских прав для пользователей такого транспорта могло бы уменьшить количество аварий и травм.

Сейчас в Украине для управления большинством электросамокатов водительское удостоверение не требуется. В то же время закон уже определяет электросамокаты как полноценных участников дорожного движения.

Издание напоминает, что до 2023 года водители электросамокатов фактически приравнивались к пешеходам, из-за чего возникали трудности с привлечением их к ответственности. После принятия Закона №2956-IX в законодательстве официально появилось понятие электрического колесного транспортного средства. Это позволило правоохранителям и судам более четко квалифицировать нарушения с участием самокатчиков.

Согласно действующему законодательству, легкий электротранспорт делится на две категории. Первая — легкие персональные электрические транспортные средства мощностью до 1000 Вт и максимальной скоростью до 25 км/ч. К ней относится большинство прокатных электросамокатов. Вторая категория — низкоскоростные легкие электротранспортные средства со скоростью от 10 до 50 км/ч и массой до 600 кг.

При этом для признания электросамоката транспортным средством не обязательно наличие номерного знака или водительского удостоверения. Кроме того, Верховный Суд в марте 2023 года пришел к выводу, что электросамокат является источником повышенной опасности, поскольку приводится в движение двигателем. Соответственно, лица, управляющие электросамокатами, электровелосипедами или гироскутерами, обязаны соблюдать правила дорожного движения.

Еще в материале обращают внимание на судебную практику по управлению электросамокатами в состоянии опьянения. Так, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о штрафе в 17 тысяч гривен и лишение права управления транспортными средствами на один год для водителя электросамоката, которого задержали в нетрезвом состоянии.

К примеру, Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность наказания для мужчины, который управлял электросамокатом и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Суд отметил, что такой отказ приравнивается к управлению транспортом в нетрезвом состоянии.

В некоторых случаях водители электросамокатов могут нести и уголовную ответственность. В частности, в Виннице суд вынес приговор несовершеннолетнему, который на арендованном электросамокате сбил женщину на тротуаре. Потерпевшая получила травмы средней тяжести. Суд назначил юноше два года лишения свободы и обязал компенсировать потерпевшей около 159 тысяч гривен материального и морального ущерба.

Отдельной проблемой остается участие в дорожном движении детей и подростков. Малолетние до 14 лет не несут ответственности за причиненный вред — в таких случаях ответственность могут возлагать на родителей. В то же время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет отвечают за свои действия самостоятельно, хотя при отсутствии у них средств или имущества ответственность также могут нести родители.

Напомним, что в апреле Фокус писал о законопроекте №3023, который должен определить правовой статус пользователей электросамокатов, моноколес и электровелосипедов как полноценных участников дорожного движения. Документ также предусматривает ответственность за нарушение ПДД, в частности за опасную езду и управление электротранспортом в состоянии опьянения.

Также сообщалось, что жителю Одессы назначили рекордный штраф в 34 тысячи гривен за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Как отмечали в Опендатабот, мужчина не имел водительского удостоверения и уже не впервые садился за руль самоката навеселе, а с 2023 года электросамокаты официально приравняли к транспортным средствам.