В Україні можуть запровадити водійські права для користувачів електросамокатів: з'явилася петиція

В Україні зареєстрували петицію, у якій пропонують зробити обов’язковими водійські посвідчення для користувачів електросамокатів, моноколіс та іншого легкого електротранспорту. Авторка ініціативи вважає, що через стрімке поширення такого транспорту в містах дедалі частіше трапляються ДТП, наїзди на пішоходів та інші небезпечні ситуації.

Як пише профільне видання "Судово-юридична газета", станом на 8 травня петиція №41/009736-26еп зібрала 158 підписів із необхідних 25 тисяч. До завершення збору підписів залишається 76 днів.

У тексті петиції зазначається, що користувачі електросамокатів часто пересуваються тротуарами на високій швидкості, виїжджають на дорогу, ігнорують правила дорожнього руху та нерідко перевозять по кілька людей на одному самокаті. На думку авторки звернення, обов’язкове отримання водійських прав для користувачів такого транспорту могло б зменшити кількість аварій і травм.

Наразі в Україні для керування більшістю електросамокатів посвідчення водія не потрібне. Водночас закон уже визначає електросамокати як повноцінних учасників дорожнього руху.

Видання нагадує, що до 2023 року водії електросамокатів фактично прирівнювалися до пішоходів, через що виникали труднощі з притягненням їх до відповідальності. Після ухвалення Закону №2956-IX у законодавстві офіційно з’явилося поняття електричного колісного транспортного засобу. Це дозволило правоохоронцям та судам чіткіше кваліфікувати порушення за участю самокатників.

Згідно з чинним законодавством, легкий електротранспорт поділяється на дві категорії. Перша — легкі персональні електричні транспортні засоби потужністю до 1000 Вт і максимальною швидкістю до 25 км/год. До неї належить більшість прокатних електросамокатів. Друга категорія — низькошвидкісні легкі електротранспортні засоби зі швидкістю від 10 до 50 км/год і масою до 600 кг.

При цьому для визнання електросамоката транспортним засобом не обов’язкова наявність номерного знака чи водійського посвідчення. Крім того, Верховний Суд у березні 2023 року дійшов висновку, що електросамокат є джерелом підвищеної небезпеки, оскільки приводиться в рух двигуном. Відповідно, особи, які керують електросамокатами, електровелосипедами чи гіроскутерами, зобов’язані дотримуватися правил дорожнього руху.

Ще у матеріалі звертають увагу на судову практику щодо керування електросамокатами у стані сп’яніння. Так, Київський апеляційний суд залишив чинним рішення про штраф у 17 тисяч гривень і позбавлення права керування транспортними засобами на один рік для водія електросамоката, якого затримали у нетверезому стані.

До прикладу, Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність покарання для чоловіка, який керував електросамокатом та відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Суд наголосив, що така відмова прирівнюється до керування транспортом у нетверезому стані.

У деяких випадках водії електросамокатів можуть нести й кримінальну відповідальність. Зокрема, у Вінниці суд виніс вирок неповнолітньому, який на орендованому електросамокаті збив жінку на тротуарі. Потерпіла отримала травми середньої тяжкості. Суд призначив юнакові два роки позбавлення волі та зобов’язав компенсувати потерпілій близько 159 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди.

Окремою проблемою залишається участь у дорожньому русі дітей та підлітків. Малолітні до 14 років не несуть відповідальності за завдану шкоду — у таких випадках відповідальність можуть покладати на батьків. Водночас неповнолітні віком від 14 до 18 років відповідають за свої дії самостійно, хоча за відсутності у них коштів чи майна відповідальність також можуть нести батьки.

Нагадаємо, що у квітні Фокус писав про законопроєкт №3023, який має визначити правовий статус користувачів електросамокатів, моноколіс та електровелосипедів як повноцінних учасників дорожнього руху. Документ також передбачає відповідальність за порушення ПДР, зокрема за небезпечну їзду та керування електротранспортом у стані сп’яніння.

Також повідомлялося, що жителю Одеси призначили рекордний штраф у 34 тисячі гривень за керування електросамокатом у стані алкогольного сп’яніння. Як зазначали в Опендатабот, чоловік не мав водійського посвідчення та вже не вперше сідав за кермо самоката напідпитку, а з 2023 року електросамокати офіційно прирівняли до транспортних засобів.