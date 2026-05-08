В Украину идет циклон Anne: какой будет погода на выходных

После теплого и сухого начала мая, в Украине на выходных ожидается заметное ухудшение погоды — кратковременные дожди, грозы, град, сильный ветер и снижение температуры в большинстве областей. Погода резко изменится из-за циклона Anne.

В Украине завершается период почти летнего тепла, который держался в течение первой недели мая, сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу". Однако сейчас в Украину идет прохладный циклон.

Хорошую погоду первой недели мая обеспечивал мощный антициклон — он обеспечивал период сухой, солнечной и теплой погоды. В отдельные дни столбик термометра поднимался до +30 градусов. Также в начале мая окончательно отступили заморозки, которые длительное время до этого удерживались в разных областях.

"Такие погодные условия обеспечивал мощный антициклон, однако сейчас он постепенно смещается на юго-восток, открывая путь активной циклонической деятельности. Синоптическую ситуацию в Украине начинает формировать циклон "Anne", атмосферные фронты которого уже принесли дожди и прохладу в западные области", — отметил Постригань.

Разница температур в Украине является контрастной. В Харькове воздух прогрелся до +26 градусов, тогда как в Черкасской области температура составляла +18...+21 градус. На западе страны было еще прохладнее. Во Львове из-за дождей температура поднялась лишь до +14 градусов. Основные изменения погоды ожидаются с 9 мая. Именно тогда атмосферные фронты циклона Anne начнут распространяться на большую часть территории Украины.

"В течение 9-10 мая временами будут выпадать дожди, более интенсивные 10 мая, местами с грозами и градом. Будет поступать более прохладный и неустойчивый воздух балтийского происхождения, что обусловит снижение температуры: ночью до +9...+14 градусов, днем +14...+19 градусов", — подчеркнул синоптик.

По прогнозу Постриганя, на новой рабочей неделе существенного улучшения погоды не ожидается. Над Украиной и в дальнейшем будут преобладать циклонические процессы. Это означает, что погода будет оставаться неустойчивой. Периодические дожди, умеренные температуры и переменная облачность, по словам синоптика, сохранятся и после выходных.

Напомним, что синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал постепенное потепление в Украине до +22...+27 градусов ближе к 8-10 мая. По его словам, в начале месяца еще были возможны заморозки до 0...-3 градусов, но дальше ночная температура должна была вырасти до +7...+13 градусов.

