В Україну йде циклон Anne: якою буде погода на вихідних

Після теплого й сухого початку травня, в Україні на вихідних очікується помітне погіршення погоди — короткочасні дощі, грози, град, сильний вітер і зниження температури в більшості областей. Погода різко зміниться через циклон Anne.

В Україні завершується період майже літнього тепла, який тримався протягом першого тижня травня, повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі “Телеграфу”. Однак зараз в Україну йде прохолодний циклон.

Гарну погоду першого тижня травня забеспечував потужний антициклон — він забезпечував період сухої, сонячнрї та теплої погоди. В окремі дні стовпчик термометра піднімався до +30 градусів. Такожна початку травня остаточно відступили заморозки, які тривалий час до цього утримувалися у різних областях.

"Такі погодні умови забезпечував потужний антициклон, однак наразі він поступово зміщується на південний схід, відкриваючи шлях активній циклонічній діяльності. Синоптичну ситуацію в Україні починає формувати циклон "Anne", атмосферні фронти якого вже принесли дощі та прохолоду у західні області", — зазначив Постригань.

Різниця температур в Україні є контрастною. У Харкові повітря прогрілося до +26 градусів, тоді як на Черкащині температура становила +18…+21 градус. На заході країни було ще прохолодніше. У Львові через дощі температура піднялася лише до +14 градусів. Основні зміни погоди очікуються з 9 травня. Саме тоді атмосферні фронти циклону Anne почнуть поширюватися на більшу частину території України.

"Упродовж 9-10 травня часом випадатимуть дощі, більш інтенсивні 10 травня, місцями з грозами та градом. Надходитиме більш прохолодне та нестійке повітря балтійського походження, що зумовить зниження температури: вночі до +9…+14 градусів, вдень +14…+19 градусів", — наголосив синоптик.

За прогнозом Постриганя, на новому робочому тижні суттєвого покращення погоди не очікується. Над Україною й надалі переважатимуть циклонічні процеси. Це означає, що погода залишатиметься нестійкою. Періодичні дощі, помірні температури та мінлива хмарність, за словами синоптика, збережуться і після вихідних.

Нагадаємо, що синоптик Ігор Кібальчич прогнозував поступове потепління в Україні до +22…+27 градусів ближче до 8-10 травня. За його словами, на початку місяця ще були можливі заморозки до 0…-3 градусів, але далі нічна температура мала зрости до +7…+13 градусів.

